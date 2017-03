Kleine Marken ganz groß

Torgau. Ein lebhaft gefüllter Saal des Kulturhauses, Hunderte Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen auf zahlreichen Tischen: Der Torgauer Philatelistenverein blickt zufrieden auf seine 44. Briefmarkentauschbörse am gestrigen Sonntag zurück. Besonders die kleinen Marken standen wieder hoch im Kurs.



Aber auch Sammler von Münzen, Ansichtskarten oder Telefonkarten waren aus weiten Teilen Mitteldeutschlands angereist. „Der Tauschtag hat Tradition. Viele kommen her, um ihre Sammlung zu erweitern“, so Harald Menzel vom Verein. Und weiter: „Auf Interesse stößt jedes Mal aufs Neue das Angebot, Auskünfte der Sammler zu Briefmarken einzuholen.“ Gefragt war am Sonntag einmal mehr der spezielle Briefumschlag zum Landesverbandstag von Anfang März in Torgau mit dem Sonderstempel zum 500. Reformationsjubiläum. Für die Jüngsten hatten die Mitglieder des Torgauer Philatelistenvereins wieder die beliebte „Briefmarken-Wühlkiste“ in petto.



Die nächste große Tauschbörse soll am 5. November 2017 über die Bühne gehen, lässt Harald Menzel wissen. Übrigens: Der allmonatliche Vereinsabend der Philatelisten lockt heute Abend, also am 27. März, um 19.30 Uhr in das Kulturhaus-Restaurant.mk