Kleinke ist gegen Ausbau des "Fördermitteluniversums"

Nordsachsen. Allein nur neues Geld ins System zu geben, sei noch lange keine Investition. Kommunen müssten es auch nutzen können: Zur jüngst entstandenen Diskussion um die Verwendung der Haushaltsüberschüsse des Bundes aus dem Jahr 2016 meldete sich gestern Rüdiger Kleinke, SPD-Bundestagsdirektkandidat für Nordsachsen, zu Wort.



Er ist der Meinung, dass die Diskussion um die Verteilung oder Nichtverteilung des Haushaltsüberschusses nicht zielgerichtet geführt werde. Für 2016 geht der Bund mit 6,2 Milliarden Euro an Überschüssen aus dem Haushaltsjahr. Während der Bundesfinanzminister dieses Plus der Schuldentilgung zuführen will, kommt von Teilen der Koalition sowie aus der Opposition im Bundestag die Forderung, dieses Geld in den Infrastrukturausbau zu investieren und an Kommunen weiterzureichen.

„Mit dem Sondervermögen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stellt der Bund aber schon Fördergelder für strukturschwache Gemeinden zur Verfügung. Immerhin sind das 3,5 Milliarden Euro, wovon rund 156 Millionen auf Sachsen entfallen“, sagt Kleinke. Der Sonderfonds diene dem Ausbau von Infrastruktur in Städten und Gemeinden und unterstütze mit einer Bundesförderung in Höhe von bis zu 90 Prozent. Zu förderungswürdigen Projekten gehören dabei auch Straßen, Lärmschutzvorrichtungen oder der Breitbandausbau. Auch Bildungsinvestition sei mittelbar möglich, beispielsweise in Gestalt von Kitas, der energetischen Sanierung der örtlichen Schule oder der Modernisierung der überbetrieblichen Bildungseinrichtung.



Trotzdem riefen nach Ansicht Kleinkes nur wenige Kommunen Mittel aus jenem Fördertopf ab. „Das ist das eigentliche Problem: Finanzschwache Kommunen, für die der Fonds gedacht ist, haben häufig nicht die Ressourcen, um Eigenmittel aufzubringen, oder personelle Kapazitäten, Projektplanungen vorzunehmen. Statt das Fördermitteluniversum weiter auszubauen, müssen wir die kommunale Grundausstattung dringend verbessern – im Zweifel durch zielgerichtete Sonderbedarfszuweisungen für strukturschwächere Gebietskörperschaften wie den Landkreis Nordsachsen.“