Torgau. Wenn Tanzmeister Steffen Rolle als Leopold Nepomuk Edler von Clement aufs „Parkett“ bittet, ist das Nachfolgende oft schwerer als angenommen: Die großen und kleinen Hüpfer, die Drehungen und Schrittkombinationen hatten es ganz schön in sich.



In den Räumen des Technischen Hilfswerks (THW) veranstalteten die Torgauer Renaissancetänzer am Samstagnachmittag einen mehrstündigen Workshop. Knapp 20 Tanzwillige trauten sich. Darunter auch gestandene Renaissancetänzer, die ihr Wissen um nicht allzu oft getanzte Tänze wieder auffrischen wollten.

Auch wenn nicht gleich auf Anhieb alle Schrittkombinationen den Vorstellungen des Tanzmeisters entsprachen, hatten die Workshopteilnehmer dennoch viel Spaß. Ausflüge wurden in die französische wie auch in die englische Renaissance unternommen.