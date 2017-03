Knast für Freizeitsport Schwarzfahren

Torgau. Das hätte Martin O. (Name von der Redaktion geändert) bestimmt nicht erwartet. Er wurde am Amtsgericht Torgau wegen Urkundenfälschung angeklagt. Als Wiederholungstäter verurteilte ihn der Richter zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung, sodass der Oschatzer in den Knast wandert.

Entdeckt als Schwarzfahrer wurde der 34-Jährige am 14. Juli vorigen Jahres um 15.27 Uhr im Zug von Leipzig nach Oschatz.



Der Zugbegleiter erwischte ihn bei seiner Kontrolle mit einer manipulierten Fahrkarte. Martin O. hatte nach eigenen Angabe mit dem Reinigungsmittel Fit versucht, einen Stempel auf dem Fahrschein zu verändern. Damit verursachte der arbeitslose Koch einen Schaden von 5,80 Euro. Seine Straftat, für die er sich vor dem Torgauer Amtsgericht verantworten musste, lautete: Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug. Der Mann war in der Hauptverhandlung auf Nachfrage des Richters sofort geständig. Er rechnete offenbar nur mit einigen Stunden gemeinnütziger Arbeit als Strafe. Doch es kam anders.



Der Nordsachse räumte sogar ein, mit der Bundesbahn stets schwarz fahrend unterwegs zu sein, weil er ständig unter Geldmangel leide. In Leipzig war er eigentlich, um Blut zu spenden und einen Freund zu treffen. Blutspenden fiel aus, weil er mit dem Kumpel gesoffen hatte. Das wenige Geld, das er bei sich trug, war damit weg. Damit konnte er sich keine Fahrkarte für die Rückreise kaufen und manipulierte einen älteren Fahrschein.

Dem Richter sagte er, dass sein Hartz-IV-Geld stets nach drei bis vier Tagen aufgebraucht sei. „Für Drogenkauf“, berichtete er im lockeren Ton. Zudem gestand er dem Juristen auf dessen Anfrage, dass er bisher nichts gegen seinen ständigen Drogenkonsum unternommen habe. Auch diese Auskunft erteilte er den Juristen ohne eine emotionale Regung.



Im Bundeszentralregister ist der Oschatzer mit zehn Vorstrafen vertreten. Er erhielt Geld- und Freiheitsstrafen unter anderem wegen Diebstahls, Diebstahls mit Körperverletzung, schweren Raubes, Erschleichung von Leistungen und Urkundenfälschung (Schwarzfahren mit der Bahn). Aufgrund seiner Drogensucht verbrachte er auch eineinhalb Monate in einer Entziehungsanstalt, allerdings ohne Erfolg, sodass er die damalige verbleibende Haftzeit in einem normalen Gefängnis absaß. Zum Zeitpunkt seiner Straftat am 14. Juli stand der Angeklagte wegen anderer Straftaten unter doppelter Bewährung und unter Führungsaufsicht. Dabei wurde ihm ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, um eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, aber ohne Erfolg.



Die Frage des Richter, ob sich Martin O. um Arbeit bemühe, beantwortete der Angeklagte mit der Aussage, dass es schwer sei, in der Region einen Job als Koch zu bekommen. „Ich klebe nicht an Oschatz, hätte in Bayern vielleicht Chancen. Bewerbungen habe ich schon mal geschrieben. Aber mir fehlt der Elan, mich zu verändern. Außerdem habe ich kein Auto“, antwortete der Angeklagte. Der Richter fragte ihn, wieviel Geld er im Augenblick bei sich habe. Antwort von Martin O: „Sechs Euro.“ Für die Rückfahrt nach Oschatz? Wohl kaum.



Die Staatsanwältin beantragte eine Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung. „Ich kann bei ihnen nichts Positives für die Zukunft erkennen. Außer, dass sie offen geredet haben über ihr Leben. Sie werden weiter schwarzfahren und ihre laxe Haltung nicht ändern. Urkundenfälschung in Form der Schwarzfahrten ist offenbar ihr Freizeitsport.“ Der Richter war der gleichen Meinung. Er verurteilte den Mann wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten ohne Bewährung.



Die Begründung des Vorsitzenden Richters: Positiv für den Angeklagten sei nur zu werten, dass er überhaupt zur Hauptverhandlung erschienen ist und sein Geständnis. „Das war’s auch schon. Sie haben unter zweifacher Bewährung die Straftat begangen. Dazu kommt ihre schlechte Sozialprognose.“ Damit meinte der Jurist auch das Drogenproblem: „Sie würden eine Suchthilfe nur bei Auflage durch das Gericht annehmen. Ich kann bei ihnen auch keine Motivation bei der Arbeitssuche feststellen. Sie bewerben sich offenbar gar nicht mehr, wenn sie nicht mal wissen, wohin sie ihre letzte Bewerbung geschickt haben. Bei ihnen ist in keinerlei Hinsicht eine Besserung zu erwarten. Sie werden sich nicht ändern, sich weiter Straftaten erlauben. Deshalb erhalten sie als letztes Mittel diese Freiheitsstrafe ohne Bewährung.“