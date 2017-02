Kommentar: Ungenutzt

Es war der berühmte Sturm im Wasserglas: So voll die Kommentarspalten bei Facebook, so laut der Unmut im Schutze der Anonymität, so still war es, als es wirklich ernst wurde. Wo waren am Mittwoch all die Hundeliebhaber, die die Erhöhung der Steuersätze so vehement kritisierten?

Im Torgauer Ratssaal jedenfalls nicht. Die Möglichkeit, Kritik anzubringen und hierfür die Bürgerfragestunde zu nutzen, blieb ungenutzt. Diskutiert wurde lediglich in den Reihen der Räte.

Selbst schuld, liebe Hundefreunde, kann ich da nur sagen.

Doch eines müssen sich die Damen und Herren im Stadtrat auch gefallen lassen: Selbst wenn wenige Tage zuvor im Ausschuss verantwortungsbewusst über die Thematik diskutiert worden ist – es geschah leider hinter verschlossenen Türen.

Wer auf dem Weg ist, die Bürger durch eine größere Beteiligung in die Erstellung des Haushalts einzubeziehen, sollte gerade bei solchen Themen wie Hundesteuer die Türen weit aufsperren und für die vielgepriesene Transparenz sorgen.