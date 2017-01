Kompliziertes Verfahren überschaubarer gemacht

Kemmlitz. „Wir gehen sehr zuversichtlich ins LEADER-Jahr 2017.“ Optimismus strahlte Matthias Müller, der Vorsitzende des Vereins Sächsisches Zweistromland-Ostelbien, nach der ersten Sitzung des regionalen Entscheidungsgremiums (rEG) am vergangenen Montag in Strehla aus.



Die Gründe liegen auf der Hand: Gemeinsam mit den LEADER-Verantwortlichen beim Sächsischen Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) wurde nach intensiven Gesprächen ein Weg gefunden, um das Prozedere von Antragstellung und Möglichkeiten der LEADER-Förderungen zu vereinfachen. Und der rEG-Vorsitzende Carsten Graf (Mutzschen) ergänzt: „Das bisher sehr komplizierte Verfahren haben wir überschaubarer gemacht, die Förderbereiche gestrafft. Nun hoffen wir auf viele Antragsteller, die die in diesem Jahr zur Verfügung stehenden gut fünf Millionen Euro mit Projekten untersetzen.“



Freilich ist der Weg zu den LEADER-Fördermitteln ein immer noch sehr bürokratischer und zeitaufwendiger:

Von der Projekteinreichung bis zur Bewilligung des Vorhabens ist ein Jahr einzuplanen. „Dieses aufwendige und langwierige Prozedere schreckt leider immer noch Interessenten ab, auch wenn Fördermittel von bis zu 80 Prozent locken“, weiß Regionalmanager Holger Reinboth aus Beilrode. Er betreut gemeinsam mit seinen Kolleginnen Claudia Glöckner und Aline Frick im Kemmlitzer Pla.Net-Büro (Telefon: 034362 379900) das LEADER-Programm in der Region zwischen Großtreben und Mügeln, Strehla und Mutzschen. Auf ihrer ersten Sitzung i m neuen Jahr debattierten die rEG-Mitglieder nicht nur über jene Neuerungen, sondern sie bestimmten auch sechs neue Projekte mit einem Gesamt-Fördermittelvolumen von 250 000 Euro zur Förderung. So soll zum Beispiel im Beilrode der Park (u.a. Fußwege) gestaltet werden. Auch ein gewerbliches Starter-Projekt in Sitzenroda (Erzeugung und Direktvermarktung von Säften) soll eine Förderung erhalten.

Geplant ist, zum 1. März die ersten Aufrufe fürs neue Jahr zu starten. Auf der Grundlage der überarbeiteten und geänderten Themenfelder der LEADER-Entwicklungsstrategie werden dann wieder Kommunen, Privatpersonen und Unternehmen die Möglichkeit haben, ihr Interesse für Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum zu bekunden.



21 Projekte wurden im Vorjahr vom regionalen Entscheidungsgremium der LEADER-Region Sächsisches Zweistromland-Ostelbien (SZO) im Wertumfang von fast 1,5 Millionen Euro an Fördergeldern aus Freistaat und EU befürwortet. PI/cw

Am 27. März steht der nächste wichtige Termin für den Verein „Sächsisches Zweistromland-Ostelbien“ an – die Mitgliederversammlung. Neben der Rechenschaftslegung ist die erste Neuwahl des Vorstandes seit der Vereinsgründung im März 2014 vorgesehen. TZ sprach darüber mit Regionalmanager Holger Reinboth.

TZ: Heike Schmidt war vor ihrem Wechsel ins Landratsamt nicht nur Beilroder Bürgermeisterin. Sie war mit ihrer Belgern-Schildauer Amtskollegen Eike Petzold auch Vize-Vorsitzende des Vereins. Gibt es bereits einen Kandidaten – möglicherweise René Vetter als neuer Beilroder Bürgermeister –, der das Loch stopfen wird?

Holger Reinboth: Bis zur Vorstandswahl wird Heike Schmidts Platz im Vorstand unbesetzt bleiben. Es war rechtlich nicht möglich, dass ihr Nachfolger René Vetter diesen einnimmt. Die Vakanz ist angesichts der drei amtierenden Vorstandsmitglieder aber kein Problem und lähmt den Vorstand nicht. Was die Wahl im März mit sich bringen wird, muss abgewartet werden.



Trotzdem, es wird doch wohl nur um die Frage gehen, wer aus dem amtierenden Trio Müller, Petzold, Graf ein Quartett macht, oder?

Ich bin mir sicher, dass wir bis zum 27. März genügend Kandidaten haben werden, die für die kommende Legislaturperiode zur Verfügung stehen und die sehr gute Vorstandsarbeit nahtlos fortführen werden.



Was ist dran, dass bezüglich einer künftigen Vorstandsarbeit einerseits mit René Vetter als Beilroder Bürgermeister andererseits mit der Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth Gespräche geführt werden?

Nochmals, es ist und bleibt eine Wahl. Dass im Vorfeld die Interessenlage sondiert wird, ist ganz normal.