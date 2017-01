Konzentriert, mit Kraft und Ideen

Tischtennis. Die Arzberger wollten ihren Heimvorteil nutzen und mit einem Sieg gegen Leipzig SV Südwest den Platz an der Sonne zu verteidigen. Dieses Vorhaben wurde in Stammbesetzung mit einem recht spannenden Sieg in die Tat umgesetzt. Am Ende sprang ein erfolgreiches 10:5 für die Hausherren heraus.



Die Doppelrunde ging mit 2:1 an den SV Arzberg. I. Poser/A. Nowack gewannen deutlich mit einem klaren Sieg. Am Nebentisch verspielten die jungen Arzberger Talente J. Richter/S. Dey eine 2:0 Satzführung und mussten klein beigeben. An Doppel drei gingen M. Richter/H. Bartsch zu Werke und spielten ihre Gegenüber deutlich in drei Sätzen an die Wand. Somit starteten die Arzberger TT-Cracks stark in die erste Einzelrunde. Vom Start weg wurde schnell deutlich, dass die Gäste hochmotiviert zu Werke gingen.



In der ersten Einzelrunde konnten die Arzberger fünf der sechs Einzel gewinnen. Im oberen Paarkreuz hatte A. Nowack einige Probleme gegen das gewöhnungsbedürftige Spiel von A. Forner, konnte aber dennoch mit 3:1 gewinnen.

Am Nebentisch konnte gleichzeitig auch I. Poser sein Spiel erfolgreich gestalten gegen Garbe 3:0. Im mittleren Paarkreuz gingen die zwei Richters zu Werke und konnten hier zwei sichere Siege einfahren gegen J. Dormeyer und S. Slaby. Im unteren Paarkreuz gab es eine Punkteteilung S. Dey gestaltete sein Spiel erfolgreich gegen Ersatzspieler M. Najberg. Henry Bartsch musste sich einzig geschlagen geben in fünf Sätzen gegen den stark aufspielenden J. Dörflinger.



Somit führten die Arzberger mit 7:2. Die zweite Runde begann mit zwei Siegen von I. Poser gegen den gut spielenden A. Forner und von A. Nowack gegen Garbe. J. Richter verlor dann unglücklich gegen S. Slaby in vier Sätzen. Das zweite Spiel des mittleren Paarkreuzes bestreitet M. Richter. Hier fand Marco Richter überhaupt nicht ins Spiel und musste den stark spielenden J. Dormeyer zum Sieg gratulieren. Das erste Spiel des unteren Paarkreuz war eine klare Angelegenheit für H. Bartsch 3:0. Am Nebentisch musste S. Dey klein beigeben gegen J. Dörflinger in vier Sätzen.



Unterm Strich stand somit ein 10:5-Heimsieg auf dem Spielbogen, auf den die Arzberger TT-Cracks durchaus stolz sein können. Darauf aufbauend, gilt es jetzt, in zwei Wochen im Auswärtsspiel bei Rotation Süd nachzulegen, um das Spitzenspiel gegen Taucha perfekt zu machen.

www.sv-arzberg.de



Arzberg: I. Poser (2,5), A. Nowack (2,5), J. Richter (1), M. Richter (1,5), S. Dey (1), H. Bartsch (1,5)

Aktuelle Tabelle:

1. SV Arzberg 113:054 21:01 2. Tauchaer SV 99:038 17:01 3. TTV Marienb.-Leipzig 93:088 13:11 4. SV Rot. Süd Leipzig III 89:062 12:08 5. SV WBG/Medizin Borna 78:074 12:08 6. SV Geithain 88:078 12:10 7. Leipziger SV Südwest 61:092 5:15 8. ESV Delitzsch II 61:120 3:21 9. TTV Chemie Böhlen 45:121 1:21