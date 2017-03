Kräftige Klänge in der Kirche

Beilrode. „You are beautiful - Du bist wunderbar.“ Unter diesem Motto stand der diesjährige Gospelworkshop, welcher nun bereits zum dritten Mal in der Beilroder Heilandskirche zahlreiche Musikbegeisterte zum gemeinsamen Singen einlud. Geleitet wurde der Workshop, wie auch schon in den Jahren zuvor, von Eva von der Heyde, welche ebenfalls den Gospelchor der Leipziger Thomaskirche leitet.



Mit dem Einstudieren der englischen Version des Liedes „Eine feste Burg ist unser Gott“ nahmen die Teilnehmer an der so genannten 500 Chöre-Challenge teilt. Im Rahmen dieser wird ein Video des oben genannten Liedes aufgenommen, ins Internet geladen und damit eine Spende von 100 Euro für die Hilfsorganisation Brot für die Welt garantiert.



Doch auch sieben weitere Gospelsongs wurden von den Workshopteilnehmern während des Wochenendes gelernt und am Sonntag bei dem Gottesdienst aufgeführt. Auch Pfarrerin Heidrun Killinger-Schlecht nahm an dem Workshop teil und freute sich über das bunte gemischte Teilnehmerfeld: „Es ist wirklich toll, wie an diesen Wochenenden immer wieder Leute hierher finden, die sonst überhaupt nicht zu den normalen Kirchgängern gehören. Die Musik bringt Jung und Alt zusammen, das ist richtig schön.“