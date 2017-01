Krankenhaus vermeldet Rekord: Acht Geburten in 24 Stunden

TZ: Gab es so eine Geburtenhäufung schon mal am Torgauer Krankenhaus?

E. Bieck: Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir hatten mal sechs in einem ähnlichen Zeitraum. Aber das müsste jetzt absoluter Rekord sein.

Reichte da überhaupt die Kapazität der Klinik?

Ja, das war kein Problem. Wir haben mit zwei Kreissälen, einem Wehen- und einem Wannenraum vier Möglichkeiten, in den Entbindungen durchgeführt werden können. Die Geburten waren aber auch alle so verteilt, dass wir da nicht an unsere Grenzen stießen.

Wie sah es mit den Hebammen aus?

Wir haben sieben Hebammen in Diensten der Abteilung. Die waren alle da und im Einsatz.

Ist mit dem guten Start in das Baby-Jahr nun das Ziel ausgegeben, die Zahl aus dem letzten Jahr zu übertreffen?

Schon, ja. Wir wollen in diesem mindestens 450 Kinder in Torgau zur Welt bringen. Es ist natürlich noch nicht abzusehen, ob es das ganze Jahr so weiter geht, aber zumindest für die nächsten Tage und Wochen sieht es weiterhin gut aus.