Kranzniederlegung am Fort Zinna

Torgau. Das Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Torgau, Stiftung Sächsische Gedenkstätten, lädt am kommenden Freitag zu einer Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung ans Memorial vor dem Fort Zinna (JVA Torgau). Beginn ist 12 Uhr.

Anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus erinnert das DIZ somit an die vielen Soldaten, die von der nationalsozialistischen Militärjustiz verurteilt, inhaftiert, hingerichtet oder unter schlimmsten Bedingungen in Strafeinheiten zur „Bewährung“ an die Front geschickt wurden. Diejenigen, die wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt wurden, hatten vielfach ihre Einheit verlassen, weil sie den nationalsozialistischen Angriffskrieg nicht mehr mitmachen konnten. Andere Soldaten erhielten hohe Strafen, weil die Militärgerichte eine abschreckende Wirkung hervorrufen wollten.

Zur Schreckensbilanz der Wehrmachtjustiz insgesamt gehören mehr als 20000 vollstreckte Todesurteile. Nachweislich wurden in Torgau mindestens 197 Solda-ten in der ehemaligen Süptitzer Kiesgrube und im Wallgraben des Fort Zinna exekutiert, vermutet werden wegen der lückenhaften Überlieferung bis zu 1000 Erschießungen. Bei der Gedenkveranstaltung sprechen der Leiter des DIZ Torgau, Wolfgang Oleschinski, und Dr. Ina Kirchhöfer als Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau. Der Schauspieler Detlef Vitzthum (Leipzig) liest aus Originaltexten. Der Ablauf wird musikalisch von Moritz Brandenburg (Musikschule Torgau) begleitet. Die Gedenkveranstaltung findet unter freiem Himmel statt und dauert 20 Minuten. Es sind keine Sitzplätze vorhanden.

Das DIZ Torgau dokumentiert die Geschichte der Torgauer Haftorte im 20. Jahrhundert. Die NS-Militärjustiz mit den beiden Wehrmachtgefängnissen Fort Zinna und Brückenkopf steht dabei im Mittelpunkt. Dies wird mit Gefangenenbiografien und zahlreichen Dokumenten in der ständigen Ausstellung „Spuren des Unrechts“ im Schloss Hartenfels (Flügel B) dargestellt. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.