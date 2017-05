Kreisklasse Ost: Spitzenreiter Süptitz wurde vorgeführt

Der derzeitige Tabellenerste, SV Süptitz II, musste am Wochenende eine deftige Niederlage einstecken. Und diese bezogen die Süptitzer sogar noch zu Hause. Es war ihre zweite nach 19 Spieltagen. Ohne die spielerische Leistung der SG Schmannewitz zu schmälern, aber diesen Endstand hatte wohl niemand auf seinem Tippschein vermerkt. Im Hinspiel hatten die Süptitzer noch 4:1 gewonnen. Mit der Niederlage ist der einstige Zehn-Punkte-Vorsprung der Pietsch-Truppe mittlerweile auf drei Zähler geschrumpft. Auch wenn die Süptitzer auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet haben, die Meisterschale wollen sie schon holen. Das bedeutet aber, dass sie in den drei ausstehenden Spielen, plus in ihrem Nachholspiel, mit Konzentration und Mumm spielen müssen, denn inzwischen sitzen ihnen die Schildauer im Nacken. Und Schildau II schickte den Tabellenvierten SV Merkwitz deutlich geschlagen wieder heim. Die schnelle Schildauer Führung konnte Merkwitz noch postwendend ausgleichen, aber dann agierte nur noch der TSV. Schirmenitz musste ebenfalls die deutliche Überlegenheit der Mügelner in deren Heimspiel anerkennen. Weitere Tormöglichkeiten vergaben die Gastgeber. Die Kobershainer verließen enttäuscht das Dommitzscher Sportplatzgelände. Beim Tabellenletzten hatten sie sich einen Sieg ausgerechnet. Ein Dommitzscher Kicker schoss die Kobershainer im Alleingang ab: Irfan Neimi heißt der dreifache Torschütze. Auch die Dahlener Reserve war bei der SpG Wermsdorf/Luppa ohne Chancen. 4:0 lagen die Gastgeber bereits in Führung, als die Dahlener doch noch zwei Treffer auf ihr Konto verbuchen konnten. Der FC Terpitz hatte unfreiwillig einen freien Spieltag. Belgern II hatte Spielermangel und bekam keine spielfähige Mannschaft zusammen. Für Terpitz bedeutet das drei Punkte am Grünen Tisch.

Statistik

TSV 1862 Schildau II – SV Merkwitz 5:1 (3:1)

TF: 1:0 Daume (2.), 1:1 Morstein (8.), 2:1 Möbius (14.), 3:1 Hauptmann (44.), 4:1 Zschäbitz (50. Eigt.), 5:1 Möbius (72.), GK: 3 x Merkwitz; SR: H. Schrader (Eilenburg); ZS: 30

SV Mügeln/Ablaß II – LSV Schirmenitz 5:0 (1:0)

TF: 1:0 Wacke (28.), 2:0 Arndt (59.), 3:0 St. Winkler (70.), 4:0 Stoppe (78.), 5:0 Lippert (81.); GK: 2 x Mügeln, 1 x Schirmenitz; SR: N. Hübner (Torgau)

SV Süptitz II – SG Schmannewitz 2:4 (1:3)

TF: 1:0 Lindenlaub (3.), 1:1 St. Schwenker (30.), 1:2 St. Schwenker (35.), 1:3 Ro. Schwenker (40.), 2:3 Beyler (67.), 2:4 Standfest (81.); GK: 1 x Süptitz; SR: F. Winkler (Eilenburg), ZS: 33

Dommitzscher SV II – VfB Kobershain 3:0 (2:0)

TF: 1:0/2:0/3:0 Neimi (18./40./63.); GK: 1 x Kobershain; SR: Tobias Bendel (Eilenburg); ZS: 20

Wermsdorf II/Luppa – Wacker Dahlen II 4:2 (4:0)

TF: 1:0/2:0 Arendt (6./31.), 3:0 Döring (33.), 4:0 Eckert (40.), 4:1 Kollrich (61./EFM), 4:2 Talkenberg (78.); SR: Rick-Peer Schulz (Krostitz), ZS: 29

FC Terpitz – SV Roland Belgern II ausgefallen (Belgern nicht angtreten)

Aktuelle Tabelle: