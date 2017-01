Kult-Schwimmer wieder unterwegs

Torgau. Er ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund – und das liegt nicht nur an der orangenen Badekappe. Nach wie vor kommt Helmut Schlee jeden Sonntag und jeden Feiertag nach Torgau, um dort ein paar Minuten in der Elbe zu schwimmen.

Torgau. Er ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund – und das liegt nicht nur an der orangenen Badekappe. Nach wie vor kommt Helmut Schlee jeden Sonntag und jeden Feiertag nach Torgau, um dort ein paar Minuten in der Elbe zu schwimmen. 2,8 Grad hatte sie am Neujahrstag, was aber kein Problem für den Brandenburger darstellt. Auch der eisige Wind am Elbufer stört ihn nicht.

Mit seinen Vorbereitungen – warmen Tee trinken, dick eincremen und die Neujahrsfahnen ins Wasser lassen – ist er schon einige Minuten vor der geplanten Abschwimmzeit um Punkt 14 Uhr fertig. Auch als die Glocken der St.-Marien-Kirche läuten, ist das noch nicht der Startschuss: „Nein“, sagt er, „die sind etwas zu früh dran.“ Dann gibt auch seine Uhr das Zeichen zur vollen Stunde. Noch ein kurzer Gruß an seine Fans am westelbischen Ufer, die ihn von der Hafeneinfahrt, wo Schlee von ostelbischer Seite aus ins Wasser steigt, beobachten. Dann geht‘s los. Verkehr hat er dieses Mal unterwegs nicht, ein Schubschiff aus Tschechien, das kurz vor ihm Schloß Hartenfels passiert hat, ist das einzige Boot weit und breit. So kann er mit dem Schwimmer, den er hinter sich herzieht, die ganze Breite der Elbe ausnutzen.

Am Kriegerdenkmal haben sich weitere Schaulustige und Fotografen eingefunden. Auch für sie hat er eine kurze Geste übrig. Genau 14.30 Minuten nach seinem Einstieg war Schlee dann an seinem Ziel. Am Alten Bootshaus kletterte er aus der Elbe, die direkt danach von den Ruderern in Beschlag genommen wurde. Fliegender Wechsel also am Steg, die Sportler gaben sich am Neujahrstag die Klinke in die Hand. Für Schlee, der sich nun erwärmen musste – „schön langsam, sonst kommt der Kreislauf durcheinander“ –, stand nun noch die Pressekonferenz auf dem Programm. Während er wieder zum Tee griff, beantwortete er den neugierigen Passanten dann noch ein paar Fragen zu seinem ausgefallenen Hobby, ehe er und seine Partnerin, die ihn dabei unterstützt, die Heimreise ins 60 Kilometer entfernte Finsterwalde antraten. Aber nur bis zum nächsten Sonntag. Dann ist er wieder in Torgau.sl