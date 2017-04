Kulturbastion lud zu Erzählcafé mit Geflüchteten

Torgau. Bis „Z“ypern hat’s noch nicht gelangt: Doch immerhin reicht es von „A“fghanistan bis „W“eißrußland: Die Bandbreite der Nationalitäten, die aktuell in Torgau leben, ist enorm. Frauen und Männer aus etwa 60 Ländern der Erde gibt die Statistik aus. Reichlich Auswahl also für Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums, die gestern gemeinsam mit dem Dokumentations- und Informationszentrum zu einem Erzählcafé luden.

Unter dem Titel „Ankommen in Torgau 1945 bis 2017“ nahmen sich sechs Zehntklässler unlängst im Zuge des fächerverbindenden Unterrichts der Schicksale von Vertriebenen, Spätaussiedlern und Flüchtlingen an. Ziel war es, Brücken aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu bauen und damit der verbindenden Idee des Elbe Day gerecht zu werden.

Was die eine Woche an Ergebnissen brachte, wurde gestern Vormittag in der Kulturbastion präsentiert. Die Schüler hatten sich für ihre Interviews fünf Personen herausgepickt, die sie nicht nur über die Hintergründe des Verlassens der alten Heimat sondern auch nach dem Gefühl befragten, wie sie in Torgau aufgenommen worden sind.

Den Anfang machte Thilan Do aus Vietnam, die 1988 als Vertragsarbeiterin in die damalige DDR kam, gestern allerdings nicht mit von der Partie war. Sie hat sich mittlerweile ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllt. Integrationsschwierigkeiten habe die alleinerziehende Mutter zweier Kinder nicht gespürt. Valentina Serjakow kam 2002 aus Kirgisistan nach Torgau. Die zunehmende Islamisierung und eine abnehmende Akzeptanz gegenüber den sogenannten Russlanddeutschen hatten sie zu dieser Entscheidung gedrängt. Sie fühle sich mittlerweile in Torgau heimisch.

Im Stadtteil Nordwest engagiert sie sich stark im Verein „Zusammenleben“ – ebenso wie Erika Lwow, die 1995 aus Kasachstan nach Torgau kam. Ein Grund, warum sie ihrem Geburtsland den Rücken kehrte, waren Feindseligkeiten gegenüber Minderheiten – ein Problem, das auch Roya Mehriyan in ihrer iranischen Heimat mehr und mehr zu spüren bekam. Mit ihrer Familie flüchtete die Christin 2014. Dass ihr Ziel Deutschland sein würde, habe die gelernte Friseurin anfangs nicht gedacht. Während ihr Mann eine Arbeit als Maschinenbauer fand, hatte sie bislang beruflich weniger Glück.

Ihr Traum war es immer, Busfahrerin zu werden. Eine nicht bestandene Prüfung habe sie allerdings nicht unglücklich gemacht. Sie sei immer jemand, der positiv nach vorne blicke. Ein Grund hierfür sei auch der sehr herzliche Empfang gewesen, den sie in Torgau verspürte und noch immer verspürt. Herbert Schedina, der gestern mit seiner Ehefrau Edith in die Bastion kam, gehörte auch zu den Gesprächspartnern der Schüler. Beide wurden 1945 aus dem Sudentenland vertrieben. Doch die Frage des Zurücks stelle sich nicht. „Mit dem Älterwerden vergisst man einiges“, sagte Herbert Schedina.

Und dann war da ja noch Erwin Galisch aus Schildau, der nach dem Krieg aus Schlesien über Umwege in die Torgauer Region gelangte. Galisch, der die Veranstaltung sehr lobte, war als Zuhörer in die Bastion gekommen. Mit seinen Erinnerungen und einem Appell an alle Neuankömmlinge, sich zu integrieren, sorgte er auch in Anbetracht des weiteren Stundenplans der Schüler für ein passendes Schlusswort.