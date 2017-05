Kurzinterview: Bislang keine Kälteschäden

Torgau. Der Frühling will nicht so recht in Schwung kommen. Es ist kalt und wenig sonnig. Die TZ sprach mit Ehrhard Neubauer, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Torgau:

TZ: Sind durch die Kälte schon Frostschäden an den Kulturen entstanden?

E. Neubauer: Nein, was ich in den Gesprächen mit Berufskollegen mitbekommen habe, sind solche Schäden bislang ausgeblieben. Der Raps kommt erst jetzt in die Vollblüte. Was sich aber andeutet, sind erste Trockenschäden. Mag sein, dass es im Obstbau anders aussieht. Bei Kirschen kann ich mir vorstellen, dass die Betriebe mit Verlusten rechnen müssen – aber da fehlt mir der Überblick.

Es hat bislang zu wenig geregnet?

Ja, es herrscht Niederschlagsdefizit. Es geht an die Nerven, wenn ständig dunkle Wolken aufziehen, es aber nicht richtig regnet. Noch sehe ich keinen Grund zur Panik. Solange es kühl ist, brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Es kann sich alles noch ausgleichen, wenn noch reichlich Regen kommt.

Sind die Bauern durch die Kälte im Verzug?

Ja, es herrscht etwa zehn Tage Vegetationsrückstand. Vor allem der Mais leidet, der braucht Wärme. Das Bestellen der Felder mit Mais ist zwar fortgesetzt worden, aber die Arbeiten sind noch lange nicht beendet.