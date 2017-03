Läufer werden mit Fest empfangen

Torgau. Einen guten Monat dauert es noch, dann fällt in Rom der Startschuss für den Friedenslauf 2017 nach Wittenberg. Am 7. Mai werden die Läufer in Torgau einen Zwischenstopp einlegen und mit einem, von Stadt, Landkreis und Kreissportbund organisierten, Fest empfangen.

Torgau. Einen guten Monat dauert es noch, dann fällt in Rom der Startschuss für den Friedenslauf 2017 nach Wittenberg. Am 7. Mai werden die Läufer in Torgau einen Zwischenstopp einlegen und mit einem, von Stadt, Landkreis und Kreissportbund organisierten, Fest empfangen. Die Torgauer Zeitung sprach mit Rayk Bergner, welcher seitens des Landkreises die Veranstaltung organisiert:



TZ: Wie ist denn der aktuellen Stand der Planungen für die Etappe Torgau?

R. Bergner: Momentan sind wir damit beschäftigt, das Rahmenprogramm des kleinen Festes auf dem Schlosshof zu planen. Mit einem Rahmenprogramm voller Musik, Tanz und Sport werden die Läufer dort von uns empfangen, bevor es dann am nächsten Tag für sie weitergeht.



Von wann bis wann wird denn dieses Fest stattfinden?

Wir haben es mal für die Zeit von 14 bis 18 Uhr angesetzt. 17.30 Uhr soll es einen Gottesdienst geben



Wird es Torgauer geben, die mitlaufen? Sei es nur ein Stück oder sogar die ganze Strecke?

Also bei einem Teilstück ja, was die ganze Strecke anbelangt weiß ich bisher von nichts. Aber der Verein würde sich auf jeden Fall noch über weitere Läufer freuen, die die Strecke von Rom nach Wittenberg absolvieren.