Läufern einen würdigen Empfang bereiten

Rom/Torgau/Wittenberg. Ostern sind die Teilnehmer und ihre Begleiter des Friedenslaufes 2017 in Rom (Italien) gestartet. Nach einer Messe stellten sich die Damen und Herren Läufer unterschiedlicher Nationen der 1870 Kilometer langen Wegstrecke vom Vatikan über die Alpen nach Wittenberg. Am Sonntag erreicht der Tross auf der vorletzten Etappe Torgau. Die Friedensläufer legen von Halle kommend eine Wegstrecke von 100 Kilometern zurück. Auf den besonderen Lauf, dessen Teilnehmer eine klare Botschaft haben, unterhielt sich die TZ mit Sven Kaminski, dem Geschäftsführer des Kreissportbundes Nordsachsen, der mit seinen Mitarbeitern mit zum Organisationsteam gehört, das anlässlich des Eintreffens der Läufer, deren Begleiter und allen interessierten „Mitläufern“ in Torgau ein kleines Fest bereitet.



TZ: Steht alles für den Empfang der Läufer am kommenden Sonntag in Torgau?

Sven Kaminski: Ja, soweit ist alles für den Empfang vorbereitet. Auf Initiative von Landratsamt, Stadt und Kreissportbund wurde die Zielankunft vorbereitet und ein buntes Willkommensprogramm auf dem Schlosshof organisiert.



Wann wird der Tross in Torgau eintreffen?

Geplant ist die Ankunft der Läufer um 16 Uhr in Torgau.

Wie viele Kilometer haben die Damen und Herren Läufer und ihr Begleitteam dann bereits hinter sich?

Über 1800 Kilometer. Gestartet sind sie am 23. April, Ostersonntag, in Rom. Sie wurden vom Papst verabschiedet. Dann ging es über 200 Kilometer nach Siena. Das Läuferteam wechselt sich jedoch ständig ab. Am heutigen Donnerstag lautet der Etappenzielort Erfurt. Von hier geht es weiter nach Erfurt, Eisleben, Halle und am 7. Mai, also am Sonntag, werden sie als vorletzter Etappenzielort zwischen 15 und16 Uhr in Torgau erwartet.

Und es wäre schön, wenn das Läuferteam von Bürgern aus der Region begleitet werden.

Das ist das Ziel und Wunsch vom Organisationsteam. Es ist ja auch ein Lauf für Frieden, Demokratie und gegen Fremdenhass.

Kann auf den letzten Kilometern also jeder mitlaufen.

Ja, sehr gern sogar. Erster offizieller Einstiegspunkte in Torgau ist der Parkplatz Ortsausgang Zinna – Richtung Torgau Nordwest. Ab hier begleiten zwei Einsatzfahrzeuge des Polizeirevieres das Läuferfeld. Diese werden die Sportler in Torgau bis zum Ziel, das sind circa 4,5 Kilometer, begleiten. Übrigens, auch die Oberbürgermeisterin Romina Barth hat diesen Einstiegspunkt gewählt und möchte sich ab Zinna anschließen. Nächster offizieller Einstiegspunkt ist in der Naundorfer Straße, Parkplatz Brauhauspark. Es kann aber jeder auch dort einsteigen, wo er möchte, er muss sich nur dem Läuferfeld anpassen. Einige Lauffreunde des SV Klitzschen 1920 schließen sich bereits in Pressel beziehungsweise Süptitz dem Team an. Für Kinder und Eltern, aber auch alle anderen Interessierten bieten wir als letzten gemeinsamen Einstiegsort den Marktplatz an. Über die Schlossstraße geht es dann zusammen bis zum Ziel, dem Schlosshof.

Laufen Sie selbst auch mit?

Nein, da wir als Kreissportbund in den Vorbereitungen mit involviert sind, werden wir unter anderem als Ansprechpartner auf Schlosshof fungieren.

Was erwartet die Läufer und Gäste im Ziel, dem Schlosshof in Torgau?

Wie gesagt, es wurde ein kleines buntes Programm in den letzten Wochen zusammengestellt. So gleich im Anschluss an den Elbe Day keine leichte Aufgabe. Das Organisationsteam konnte die Big Band der Musikschule der Musikschule gewinnen, die Akrobaten aus Krostitz, die Tänzer vom Rock-’n’-Roll-Club „Ireen“, sowie die Schülerband des Johann-Walter-Gymnasiums. Für Essen und Trinken sorgt das Team um Beatrixe Dörge. Um 17.30 Uhr ist abschließend eine kleine Friedensandacht in der Schlosskirche geplant. Moderator Stefan Bräuer hat ebenfalls seine Unterstützung zugesagt. Katrin Huss, bekannte ehemalige MDR-Moderatorin, wird ebenfalls erwartet. Sie begleitet seit dem Start in Rom das Friedenslaufteam.

Am nächsten Tag gehen dann die Läufer auf ihre letzte Etappe.

Das ist korrekt. Über die Stadt wurde für 50 Personen die Übernachtung in hiesigen Pensionen organisiert. Frisch ausgeruht und gestärkt starten die Läufer am Montag, also am 8. Mai, um 9 Uhr ab dem Denkmal der Begegnung zur letzten Etappe, rund 70 Kilometer nach Wittenberg.

Übrigens, gehörte der Torgauer Langstreckenläufer Christoph Winkler vor sieben Jahren zu den Teilnehmern, die den Friedenslauf 2010, der dazumal unter dem Motto „Von Luther zum Papst“ stand, von Torgau – Wittenberg nach Rom bestritten (TZ berichtete dazumal ausführlich). In diesem Jahr war der Torgauer jedoch nicht am Start.

http://www.vpzl.de