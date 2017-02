LINKE will Überprüfung

Freitag, 17. Februar 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Torgau. Die LINKE-Stadtratsfraktion strebt eine Überprüfung des in der vergangenen Woche gefassten Beschlusses zur Neuorganisation der Torgauer Verwaltungsstruktur an. Eine entsprechende Aufforderung ist in dieser Woche an das Landratsamt ergangen.