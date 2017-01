Langenreichenbacher Jugendfeuerwehr wird große Ehre zu Teil

Langenreichenbach. Im Schulungsraum des Gerätehauses der Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Langenreichenbach stand unlängst die Jahreshauptversammlung der ortsansässigen Wehr auf dem Programm. Als Gäste waren Kreisbrandmeister und Gemeindewehrleiter Frank Dörschmann, Sophie Appelt als stellvertretende Kreisjugendwartin sowie Bürgermeister Peter Klepel und Ortsvorsteher Detlef Bölke zugegen, als Ortswehrleiter Matthias Becker den Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres lieferte. Er thematisierte Einsätze, Dienstbeteiligung und Ausbildungsdienste.



Im Anschluss ging es um die Langenreichenbacher Jugendfeuerwehr, bei der im Jahr 2016 28 Kinder und Jugendliche mitarbeiteten. Hauptthema war aber der 5. Titel in Folge bei den Sachsenmeisterschaften. Als Ankennung dafür reist die Siegermannschaft am Montag zum Neujahrsempfang von Ministerpräsident Tillich nach Dresden.

In der Minifeuerwehr engagieren sich derzeit 19 Kinder. Im Bericht der ganz Jungen wurde unter anderem über den brennenden Zuckertütenbaum, das Zeltlager und die Präsentation zum zehnjährigen Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz berichtet. In der Diskussionrunde war das Dauerthema Digitalfunk das meistbesprochene. Ende Januar soll es auch in Langenreichenbach eingeführt werden.



Abschließend wurden Karsten Dietze zum Brandmeister und Volker Starke zum Hauptfeuerwehrmann befördert. André Born erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze.