Langenreichenbacher Landfrauen luden am Samstag zur großen Frauentagsfeier

Langenreichenbach. Zu einer nachträglichen Frauentagsfeier luden die Langenreichenbacher Landfrauen am vergangenen Samstag ein. Punkt 16 Uhr startete die Sause im Heidebachsaal, nach und nach fanden sich dann auch die ersten Gäste dort ein. Für die ersten großen Lacher des Abends sorgten die Landfrauen mit ihrem ersten Sketch. Als alte Frauen verkleidet marschierten sie in den Saal, führten einige verrückte Tänze auf und demonstrierten den Zuschauen, wie der Alltag in einem Altersheim nicht aussehen sollte.



Als dann später noch der Torgauer Carnevalsclub sowie die Märchenbuben des Sitzenrodaer Faschingsclubs dazustießen, war die Stimmung perfekt. Erstere legten mit ihrem Männerballett eine elegante Tanzeinlage aufs Parkett und entzückten damit alle anwesenden Damen. Die Sitzenroader spielten den Anwesenden eine bunte Mischung vieler bekannter Märchen vor, allesamt jedoch in etwas abgewandelter Form.



Mit den beiden Stargästen des Abends hatte jedoch niemand gerechnet: Maite Kelly und Roland Kaiser höchstselbst gaben sich die Ehre und verzauberten mit ihrem Song „Warum hast du nicht Nein gesagt“ das Publikum. „Es war wieder ein gelungenes Fest bei dem sich die Frauen aus Langenreichenbach und den Nachbarorten ein paar schöne Stunden gemacht haben. Es wurde gesungen, getanzt und gelacht bis Mitternacht“, fasste es die Vorsitzende der Landfrauen, Dorit Müller am Ende ganz treffend zusammen.