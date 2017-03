Laufen, bücken, tragen

Rosenfeld/Dautzschen. Die gestrige „Ausbeute“ war alles andere als gut: Ein paar Knoblauch-, ein paar Erdkröten sowie ein paar Molche. Für die beiden Naturfreunde Doris Rendchen und Dieter Selter jedoch kein Grund, Trübsal zu blasen. Fangeimer für Fangeimer wird abgeschritten, um hineingefallene Amphibien herauszuholen und diese dann gefahrlos über die S 25 zu befördern. Ein Teil der wertvollen Fracht wird neuerdings sogar direkt bis zu den Laichplätzen im Naturschutzgebiet „Prudel“ getragen. Diese zusätzliche Hilfe sei unentbehrlich, um den Fortbestand der Amphibienvorkommen zu sichern. Denn die Überlebenschancen manch Kleingetiers werden hier von Jahr zu Jahr schlechter.



„Das Naturschutzgebiet trocknet aus. Da bleibt nicht mehr viel Überlebensraum“, skizziert Doris Rendchen ein eher düsteres Bild. Der sinkende Grundwasserspiegel bereite mehr und mehr Sorgen. So zum Beispiel auch in der Torgauer Fischeraue, wo sich einst zahllose Kammmolche tummelten. Davon ist kaum noch etwas übrig. Rendchen und Selter befürchten, dass dem „Prudel“ das gleiche Schicksal droht. „Wenn hier nicht eingegriffen wird, verlieren wir für unsere Tierwelt einen überaus wichtigen Rückzugsort“, betont Selter. Eine Möglichkeit sei, das Naturschutzgebiet bei Hochwasserlagen der Elbe über den Horstgraben mit Wasser zu versorgen. Rückblick: 2013 war zwischen Dautzschen und Neubleesern, am sogenannten Roten Ochsen, das Siel gebrochen. Die Elbe hatte daraufhin begonnen, den Landstrich zu fluten. Rettungskräfte waren pausenlos im Einsatz, um es wieder abzudichten.



Der Krötenfangzaun, den Doris Rendchen und Dieter Selter täglich ablaufen, ist knapp drei Kilometer lang. Von Dautzschen aus beginnt er direkt am Bockdamm und führt entlang der Staatsstraße. Dabei passiert er auch die Zufahrt zum Truppenübungsplatz Rosenfeld.

Das Wochenende verheißt auf Grund des prognostizierten regnerischen Wetters jedoch deutlich mehr Tiere, als es gestern waren. Im vergangenen Jahr wurden knapp 13000 Amphibien durch Tierschützer über die Straße getragen. Ein Großteil wäre gewiss dem Verkehr zum Opfer gefallen.