Lausaer Neujahrswanderung mit rekordverdächtiger Beteiligung

Lausa. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein trafen sich am Neujahrstag etwa 80 Wanderfreunde in Lausa auf dem Dorfplatz, um unter der Führung von Förster Dirk Menzer und Jäger Mario Sperling eine Wanderung durch die Dahlener Heide zu unternehmen. Der organisierende Sport- und Heimatverein Lausa freute sich über den regen Zuspruch und das in den letzten Jahren gestiegene Interesse.

Der Wanderverein Belgern hatte sich mit vielen Wanderfreudigen angeschlossen. Und so zogen die Naturfreunde durch den Wald. Förster und Jäger berichteten viele interessante Details zu Flora und Fauna. Und Mario Sperling konnte auch historische Anekdoten beisteuern. Etwa nach der Hälfte der etwa sechs Kilometer langen Strecke gab es bei Wiener Würstchen und über dem Feuer erhitzten Glühwein eine kleine Stärkung. Dann zogen alle Gäste zufrieden in den kleinen Heideort zurück.