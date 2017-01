Leichenfund in der Elbe bei Torgau am Donnerstagmorgen:

Gegen 9.25 Uhr ist am Donnerstag ein weiblicher Leichnam in der Elbe in Höhe des Torgauer Elbanlegers gefunden worden. Die Kriminalpolizei klärt aktuell, ob es sich dabei um die seit gestern 16 Uhr vermisste 83-Jährige Torgauerin handelt.

Mehr in Kürze.