Leinenzwang wieder "gestrichen"

Einen Leinenzwang für Hunde hat die Gemeinde Beilrode in ihrer neuen geänderten Polizeiverordnung nicht festschreiben können. „Wir hätten in jedem Ortsteil eine Wiese ausweisen müssen, um den Tieren Auslauf zu gewähren.

Beilrode. Einen Leinenzwang für Hunde hat die Gemeinde Beilrode in ihrer neuen geänderten Polizeiverordnung nicht festschreiben können. „Wir hätten in jedem Ortsteil eine Wiese ausweisen müssen, um den Tieren Auslauf zu gewähren. Das war nicht machbar“, erklärte Bürgermeister René Vetter bei der letzten Ratssitzung. Allerdings gilt der Leinen zwang künftig vor Schulen und Kindereinrichtungen.



Ratsmitglied Karl-Friedrich Dierkes zeigte offen sein Unverständnis. „Fast überall außerhalb der Ortschaften herrscht Landschaftsschutzgebiet. Da dürfen die Vierbeiner nicht frei rumlaufen, innerhalb der Dörfer geht das“, schüttelte er den Kopf. Gleichzeitig verwies Dierkes darauf, dass es in Großtreben massive Probleme mit aggressiven Hunden gibt, die hinter schlecht gesicherten Zäunen gehalten werden. Es sei gefährlich, mit dem eigenen Hund an solchen Grundstücken vorbei zu gehen. Die Gemeinde prüft den Hinweis.