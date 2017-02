Lesefieber im Bücherwald

Torgau. Sie hatten es bereits geschafft, ihre Mitschüler im Vorlesen zu schlagen und traten nun beim Regionalentscheid des 58. Vorlesewettberwerbs des Deutschen Buchhandels am Samstag in der Buchhandlung „Zum Bücherwald“ Torgau gegeneinander an. Als Siegerin ging schließlich die elfjährige Lisa Dröschler aus Torgau hervor.



Die Aufgabe der Schüler war es, zwei Texte – Ausschnitte aus einem selbst gewählten Buch, sowie aus einem Fremdtext – vorzutragen. Gewertet wurden Lesetempo, Betonung und der Inhalt der selbst gewählten Textstelle. In der Jury saß die Leiterin der Bibliothek in Belgern, Ursula Viezens sowie Katrin Jahnke und Josefine Kirsten aus der Buchhandlung „Zum Bücherwald“. Sabine Wendt übernahm die Moderation. Für den Fremdtext entschied man sich für „Evolution“ von Thomas Thiemeyer. „Das Buch ist neu bei uns im Laden. Es handelt von einer Reise in die Zukunft“, erzählt Josefine Kirsten.



Schließlich konnte sich Lisa Dröschler als Siegerin beweisen. „Sie hat die Texte besonders gut betont. Es war sehr beeindruckend, dass sie sich mit dem Buch „Das Tagebuch der Anne Frank“, ein sehr schwieriges Thema ausgesucht hat und es trotzdem schaffte, die Textstelle lustig rüberzubringen, die sie sehr gut gewählt hatte. Auch den Fremdtext hat sie sehr flüssig gelesen, so als ob sie diesen schon gekannt hätte. Das hat mich sehr erstaunt. Sie hat sich bewährt“, so Josefine Kirsten. Für alle Teilnehmer gab es nicht nur großen Applaus, sondern auch das Buch „Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel“ und eine Teilnehmerurkunde. Für Lisa Dröschler geht es nun nach Leipzig, um im Bezirksentscheid den besten Vorleser aus dem gesamten Landkreis zu ermitteln.