Letzte Kommune hat zugestimmt

Mit der Doppelstadt hat nun auch die letzte Kommune ihre Absichtserklärung zur Bündelung der Geschäftsanteile an der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH beschlossen.

Belgern-Schildau. Auf der Ratssitzung am Mittwochabend war Uwe Fiukowski, Geschäftsführer im Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau-Westelbien, noch ein letztes Mal unterwegs, um über den komplizierten Sachverhalt zu informieren (TZ berichtete bereits). Die Räte von Belgern-Schildau, das 0,05 Prozent der Anteile hält, stimmten ohne Gegenstimme für die Absichtserklärung. „Damit haben meines Wissens nach alle Kommunen dafür votiert“, sagte Fiukowski im Anschluss. Nun stehe noch zur Debatte, in welcher Form die Kommunen ihre Anteile bündeln, um die Sperrminorität von 25,1 Prozent zu erlangen. Das werde nun demnächst in Leipzig, das ebenfalls zum Verbandsgebiet gehört, erörtert.