Letzte große Pflicht war nur eine Kür

Handball. Noch vor dem letzten Spiel der Saison fand durch D. Riegert vom HV Leipzig die Siegerehrung für den Meistertitel der 1. Mannschaft und den 3. Platz der 2.Mannschaft statt.

Auch die Bürgermeisterin der Stadt Belgern-Schildau, Eike Petzold, war anwesend und gratulierte den Handballern zu ihren erreichten Platzierungen. Die letzte Partie im Spieljahr 2016/2017 stand unter deutlich ungleichen Voraussetzungen. Während der Trainer der Ersten, Frank Tondok, seinen gesamten Kader zur letzten Pflicht zur Verfügung hatte, musste der Trainer der Zweiten, Steffen Große, auf etliche Spieler, wie etwa A. Haase, Fürschke, G. Weimann, O. Tondok, Haferkorn, verzichten. Zudem konnte O.Schnelle nur eine Halbzeit mitspielen, was sich insgesamt als spielentscheidend herausstellen sollte.



In den ersten 30 Minuten sahen die zahlreichen Zuschauer eine sehr abwechslungsreiche und spannende Partie. Zwar führten die jungen Wilden schnell mit 5:2 (10.), aber die Zweite ließ sich nicht abschütteln. Mit zunehmender Spieldauer fand diese besser in das Spielgeschehen und warf beim 6:6 (18.) den Ausgleich. Man merkte aber bereits, dass gerade in der Abwehr der 2. Mannschaft einige Stammkräfte fehlten und auch im Angriff lief es nicht so flüssig wie zuletzt. Die 1. Mannschaft hatte einfach die besseren Wechseloptionen und zog im Tempo noch einmal an. Hinten stand man immer stabiler und P. Symonienko leitete mit passgenauem Spiel die Konter ein. So zog die erste Vertretung bis zur Pause auf und davon.



Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur knapp 10 Minuten und die Partie war endgültig durch. Während sich bei der Zweiten mehr und mehr die Fehler häuften (vor allem im Torabschluss), spielte der Meister seine ganze Schnelligkeit und Überlegenheit aus. Das ging einfach ratz-fatz und M. Haase, M. Hobeck beziehungsweise L. Bunde versenkten die Bälle gnadenlos, ließen T. Ringsleben im Tor keine Chance. Nach 40 Minuten stand es 26:16, ganze zwei Tore hatte die Mannschaft von Trainer Große im zweiten Spielabschnitt bis dahin erzielt. Die Erste ließ nicht locker und machte weiterhin viel Druck, hatte kein Erbarmen mit der eigenen Zweiten. Diese konnte dem Abwehrbollwerk und Angriffswirbel der ersten Mannschaft nichts entgegensetzen. Die Zuschauer sahen zudem auch herrliche Spielzüge, welche mit einem unglaublichen Tempo vorgetragen wurden. Alles in allem spielten die jungen Belgeraner nun wirklich meisterlich.



Belgern II: T. Ringsleben; A. Weimann (1/1), J. Blüthgen (5), T. Kath, N. Richter (3), A. Vogel (5), M. Eichler (1), N. Illmer (2), O. Schnelle (5);

Belgern I: P. Symonienko (1); C. Klengler (1), M. Haase (6), T. Brode (3), Tho. Haase(1), R. Müller (1), L. Bunde (9/3), P. Rosner (1), Thi. Haase (2), C. Richter (6), M. Hobeck (8)