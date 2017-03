Letzter Check des "Handgepäcks"

Torgau. Letzte Absprachen gestern Mittag im Torgau-Informations-Center (TIC), bevor es für Silvia Meinel heute um 9 Uhr mit dem Zug zur Internationalen Tourismus-Börse (ITB) nach Berlin geht: Gemeinsam mit TIC-Managerin Anja Bauermeister wurde unter anderem übers „Handgepäck“ gesprochen, das auch Exemplare des druckfrisch erschienenen Gastgeberverzeichnisses von Torgau und Umgebung sowie Veranstaltungshinweise für Reisegruppen im kommenden Jahr beinhaltet.



Das Gastgeberverzeichnis ist in einer 5000er Auflage erschienen und umfasst Übernachtungsmöglichkeiten in 21 Ortschaften. Diese reichen von Mühlberg und Dommitzsch bis nach Herzberg. Allein die nordsächsische Kreisstadt verfügt über 22 Anlaufstationen. Torgau wird neben weiteren 44 sächsischen Ausstellern in der Halle 11.2 zu erleben sein. Hier präsentieren sich ebenso die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der sächsische Messestand hat in diesem Jahr starke Ähnlichkeit mit einem sakralen Raum, der in etwa an die Schlosskapelle Torgaus erinnert. Bis Freitag ist die ITB den Fachbesuchern vorbehalten. Am Wochenende öffnen sich die Türen auch für „normale“ Besucher.