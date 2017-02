Leuchtende Aktionsshirts für interessierte Mitläufer

Torgau. Im Juni wird es wieder sportlich in Torgau: Mit dem 6. Torgauer City-Nachtlauf geht ein Event in die nächste Runde, dem schon viele Leute, aber auch viele Firmen, entgegenfiebern. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits in vollem Gange. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich mit Mirko Kartheuser, dem Ideengeber und Mitorganisator des Laufs.

TZ: Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie viele Anmeldungen sind bereits eingegangen und wo stehen Sie mit den sonstigen Vorbereitungen?

M. Kartheuser: Bislang haben sich lediglich drei Personen für unsere Läufe angemeldet. Mit den Unternehmen für unseren Firmenlauf sind wir momentan noch im Gespräch, um dort möglichst viele zu akquirieren. Und ansonsten sind gerade unsere Flyer fertig geworden, die wir dann alsbald auch verteilen und auslegen möchten.

Und gibt es irgendwelche Neuerungen, auf die sich die Teilnehmer in diesem Jahr besonders freuen können?

Ja, die gibt es durchaus. So haben wir uns zum einen die Kritk des letzten Jahres zu Herzen genommen und werden uns verstärkt um gastronomische Versorgung sowie eine angemessene musikalische Umrahmung kümmern. Außerdem haben wir unser Aktionsshirt vollkommen überarbeitet. Damit man auch bei Nacht, in welcher der City-Nachtlauf ja logischerweise stattfindet, optimal gesehen wird, haben wir es mit Leuchtschrift versehen. Diese kann man dann entweder direkt mit seiner Anmeldung beim City-Nachtlauf vorbestellen oder man kauft sie sich aus den Restbeständen vor Ort.

Und gibt es neue Kandidaten in der Teilnehmerriege des Firmenlaufs? Haben Sie bereits Gespräche mit neuen Unternehmen geführt oder bleibt es bei den „alten Hasen“?

Natürlich versuchen wir immerzu, neue Leute von unserem Lauf zu begeistern. Ich habe auch bereits mit der einen oder anderen Firma gesprochen, die bisher noch nicht bei uns mitgemacht hat. Es ist ja besonders bei unserem Firmenlauf so, dass der Sport zwar die Basis, aber nicht die Messlatte ist. Es soll einfach eine gemeinschaftliche Aktion mit den Kollegen oder dem Chef sein, bei der der Spaß im Vordergrund steht. Und wenn man sich dabei dann noch sportlich betätigt, ist es umso besser. Und das wollen und werden wir auch in Zukunft so fortführen, unsere zahlreichen Sponsoren haben uns bereits zugesagt, uns auch in den kommenden Jahren weiter zu unterstützen.