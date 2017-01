Ligakrösus war ein Nummer zu groß

Handball. Die Torgauer haben es gewusst – das Spiel gegen den Tabellenersten wird kein Zuckerschlecken. Umso erstaunlicher der Beginn: Die Elbestädter standen selbstbewusst in der Deckung und schossen sogar das Eröffnungstor. Das hatten die Leipziger so wohl nicht auf dem Schirm und die ersten zehn Minuten waren dann auch ausgeglichen, die Leistungen der Torgauer war den Leipzigern absolut ebenbürdig. Dann aber stellte der LVB seine Taktik um, zielte mehr auf Manndeckung und dagegen hatten die Torgauer kein Rezept. In den nächsten zehn Minuten boten die Torgauer das absolute Chaos. Da lief nichts mehr. Gar nichts! Es war einfach nur zum Abhaken.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit flackerte der Kampfeswille noch mal kurz auf, bevor man sich ganz aufgab. Plötzlich fehlte jeglicher Biss, kraftlose Torschüsse landeten in den Armen des gegnerischen Torwarts. Abspielfehler häuften sich und in der Deckung ging man dem körperlich robust agierenden Gegner lieber aus dem Wege. Schüsse aus dem Rückraum? Schnelle Konter? Fehlanzeige. Klar, diese LVB-Mannschaft war wohl noch eine Nummer zu groß für die VfB-Spieler, aber aufgeben sollte man sich trotzdem nicht so schnell. Zumindest hätten sie sich dem Spielführer der gegnerischen Mannschaft, der immerhin neun Tore schoss, entgegenstellen müssen.

Aber da fehlte den Torgauern einfach der Mut. Sich körperlich durchsetzen, im Angriff, vor allem aber in der Abwehr, da ist noch ein stückweit dran zu arbeiten. Da muss es heißen: zupacken! Ein Lichtblick in diesem Spiel war wieder mal Siebenmeter-Killerin Rebecca Zeisig im Tor des VfB, die drei Siebenmeter parierte. Mit ihrer Ausgeglichenheit und ihren sehenswerten Paraden verhinderte sie eine höhere Niederlage. Nächstes Spiel: 5. Februar (10.30 Uhr/Sporthalle des Johann-Walter-Gymnasium) gegen SG Leipzig-Mölkau III.

Torgau: Rebecca Zeisig; L. Höffler, O. Haedecke (3), C. Kretzschmar (2), P. Schmidt, R. Arlt, J. Zschiesche, K. Schaller (1), C. Hornauer, R. Feiste, C. Hamann