Lotta legte los

Die Wettkämpfe wurden in der Leichtathletikhalle vom Olympiastützpunkt in Leipzig ausgetragen. Die Teilnehmer aus der Region Leipzig absolvierten ob der sehr guten Bedingungen und der perfekten Organisation einen kurzweiligen und interessanten Hallenmehrkampf.

Neben Francesco Fröhlich (M11) nahmen sieben Mädchen des SSV 1952 den Kampf mit der Konkurrenz in fünf Mehrkampf-Disziplinen – 50-Meter-Sprint, 50-Meter-Hürdenlauf, Weitsprung, Medizinball-Wurf und 600-Mehr-Lauf – auf. Für die jüngeren Sportlerinnen war es der erste Fünfkampf inklusive ihrem ersten Hürdenlauf. Umso größer war auch die Aufregung unter den Mädchen.

Jede gab ihr Bestes und brachte ihre Punkte in die Mannschaftswertung ein. Mit ihren klasse Leistungen gab Lotta Winkler (W10) alles für sich selbst und für die Mannschaft. Im Gesamtklassement hatte die junge Neußenerin die meisten Punkte ihrer Altersklasse erkämpft, sicherte sich Platz 1 und damit den Bezirksmeistertitel im Mehrkampf. Julia Richter (W10) zeigte sich genauso stark.

Sie kämpfte bis zu ihrer Paradedisziplin, dem 600-Meter-Lauf, und holte mit dem errungenen Sieg weitere wertvolle Punkte und kam sehr nah an einen Podestplatz heran. Mit ihren Leistungen erreichte sie einen souveränen 4. Platz in der Region Leipzig. Elisa Sonntag und Nele Gottsmann (beide W10) sowie Laura Groening (W11) absolvierten ebenso einen hervorragenden Wettkampf unter der starken Konkurrenz und stellten die eine und andere neue persönliche Bestleistung auf.

Von den älteren Sportlerinnen der W11 hatte Marie Ismer das Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Mit sehr knappen Entscheidungen belegte sie den dritten Platz und freute sich über ihre Bronzemedaille vor einer Sportlerin von MoGoNo und der Vereins- und Mannschaftskollegin Annabell Raue, welche ebenfalls nach einem beherzten 600-m-Lauf, mit nur sechs Punkten Rückstand auf Platz 5 einkam.

Am Ende zählte jedes Pünktchen für die Mannschaftswertung, wobei alle Sportlerinnen einen super Teamgeist zeigten und als Mannschaft ganz stark waren. Und der großartige Kampf der SSV-Nachwuchsathleten lohnt sich – 2. Platz und Silber in der Mannschaftswertung.

Francesco Fröhlich (M11) startete als einziger SSV-Junge quasi als Alleinunterhalter. Angefeuert von den sieben SSV-Mädchen und mitgereisten Eltern, absolvierte er einen ordentlichen ersten Fünfkampf in der Halle.

Am 11. Februar wetteifern die jungen SSV-Leichtathleten beim Sparkassen-Schülerhallensportfest in der umgebauten modernen Leipziger ARENA-Leichtathletikhalle um Medaillen und neue persönliche Bestleistungen.



