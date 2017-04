Luther-Linie zwischen Torgau und Wittenberg

Torgau. Ab dem 1. Mai bis zum Reformationstag, den 31. Oktober 2017, wird die Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH) eine Busverbindung zwischen Torgau und Lutherstadt Wittenberg anbieten. Dafür wird im Anschluss an die bestehende Linie 759 (Torgau - Greudnitz) eine neue Linie 760 (Greudnitz - Lutherstadt Wittenberg) eingerichtet.



Über die Luther-Linie 759 / 760 werden zwischen Torgau und Lutherstadt Wittenberg von Montag bis Samstag sechs Fahrten pro Richtung und an Sonn- sowie allen gesetzlichen Feiertagen vier Fahrten pro Richtung angeboten. Die Busse verkehren dabei durchgehend zwischen Torgau und Lutherstadt Wittenberg, das heißt in Greudnitz ist kein Umstieg erforderlich. In Wittenberg halten die Busse am Hauptbahnhof und in Torgau an allen Haltestellen der Linie 759, also u.a. am Bahnhof, in der Straße der Jugend und der Eilenburger Straße. Mit der Luther-Linie 759 / 760 erreichen Einwohner und Besucher der Stadt Torgau in nur einer Stunde und 20 Minuten die Lutherstadt Wittenberg mit ihren zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen zum Reformationsjubiläum. Ebenso gelangt man aus der Lutherstadt Wittenberg mit der Luther-Linie 759 / 760 schnell und direkt nach Torgau, dem politischen Zentrum der Reformation und Sterbeort der Luthergattin Katharina von Bora.



Eine einfache Fahrt mit der Luther-Linie 759 / 760 von Torgau nach Wittenberg oder umgekehrt kostet 8,50 € und eine Tageskarte, welche 24 Stunden lang zwischen Torgau und Wittenberg gültig ist, 17,40 €. Besonders günstig reisen Gruppen. Für diese gibt es eine Gruppen-Tageskarte für 5 Personen zum Preis von nur 8,24 € pro Person (41,20 € für die gesamte Gruppe). Die genannten Preise beinhalten jeweils einen Fahrschein für die Strecke Torgau–Greudnitz zum MDV-Tarif und einen für die Strecke Greudnitz – Wittenberg.

Fahrgäste mit einer gültigen Fahrkarte für die Strecke Torgau–Greudnitz (z.B. Schülerregionalkarte oder ein MDV-Abo) benötigen nur einen Fahrschein von Greudnitz nach Wittenberg, welcher 4,00 € für eine Fahrt und 7,00 € für die Tageskarte kostet.



Von der Luther-Linie 759 / 760 profitieren auch Fahrgäste zwischen Torgau, Dommitzsch und Greudnitz. Für diese wird das Fahrtenangebot am Wochenende deutlich ausgeweitet. So verkehren ab dem 1. Mai 2017 zwischen Torgau und Greudnitz an Samstagen 7 Fahrten pro Richtung im 2-Stunden-Takt und an Sonn- und Feiertagen 4 Fahrten pro Richtung.