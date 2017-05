Lutherweg kurz vor der Eröffnung

Torgau/Herzberg. Der Reformator wäre stolz, könnte er es selbst miterleben. Zu Himmelfahrt am 25. Mai um 9 Uhr wird vor der Kirche in Döbrichau ein Lutherbaum gepflanzt. Eine Eiche. Acht Meter hoch. Mit 20 bis 25 Zentimeter Stammumfang.



Die Pflanzung gilt als erster Teil der Einweihung des neuen Lutherweges von Torgau nach Herzberg und wird von zahlreichen Ehrengästen mitverfolgt. Unter anderem hat sich auch der Landrat des Elbe-Elster-Kreises, Christian Heinrich-Jaschinski, angesagt. Die anschließende offizielle Eröffnung des Lutherweges findet dann an der Lößfurt um 10.30 Uhr statt. Einer der Mitinitiatoren ist Dr. Harald Alex aus Döbrichau, dem eine besondere Sache gelungen ist: der MDR übernimmt auf seine Bewerbung hin die Baumpatenschaft für die Eiche. Der Galabauverband Sachsen hat den Baum schon angeliefert, er wird bis zum Himmelfahrtstag feucht gehalten und dann auch mit einem entsprechenden Schild versehen.



Annegret Quick vom Bauamt der Stadt Falkenberg/Elster freut sich, dass alle Vorbereitungen auf einem guten Stand sind: Das Projekt „Auf Luthers Spuren – Schaffung eines Wissenspfades“ ist länderübergreifend. „Wir sind schon etwas weiter“, gibt die Mitarbeiterin im Nachbarlandkreis gerne Auskunft. Seit zwei Jahren habe man das ehrgeizige Vorhaben im Blick. „Eigentlich wollten wir gemeinsam mit den Beilrodern einen Förderantrag stellen. Doch nach einem Termin der damaligen Bürgermeisterin Frau Schmidt bei der Landesdirektion im Mai 2016 stand fest: Jeder muss für sich selbst die Zuschüsse beantragen.“ Das in Sachsen angestrebte Förderprogramm passte auf Brandenburger Seite leider nicht, was die Voraussetzungen betrifft. Glücklicherweise erhielt der Elbe-Elster-Landkreis dann über ein anderes Programm Gelder, so dass wiederum 71 600 Euro als 75 prozentige Förderung an die Stadt Falkenberg für den Lutherweg gingen, so Quick.



Neben dem Wegebau standen auch die Erstellung von Flyern bzw. Lesezeichen – wobei Schüler des Gymnasiums aktiv einbezogen wurden – sowie die Erarbeitung von Infotafeln auf der Agenda. Standorte sind unter anderem die Kirchen in Rehfeld und Beyern sowie das älteste Haus in Beyern und die Lößfurt. Jener Punkt auf einer Waldlichtung, an dem die Gemarkungsgrenzen von vier Orten aneinander stoßen. Seit genau 20 Jahren wird hier gemeinsam Himmelfahrt gefeiert, dieses Jahr obliegt den Rehfeldern die Organisation. Die offizielle Eröffnung des Lutherweges ist der Höhepunkt. 29,9 Kilometer werden Sachsen und Brandenburg künftig auf besondere Weise verbinden. Von Torgau geht es über Zwethau, Beilrode bis Falkenstruth. Dann gabelt sich die Strecke und führt einmal über Döbrichau und einmal über Rehfeld bis zur Lößfurt. Von hier aus gelangt der Wanderer bzw. Radfahrer über Beyern und Gräfendorf bis nach Herzberg mit Markt/Kirche als Ziel.



Beilrodes Bürgermeister René Vetter sprach sich gestern ebenfalls optimistisch aus, nachdem Ende März ein Förderbescheid über 103 000 Euro für den Lutherweg kam. „Wenn kein Widerspruch mehr eintrifft, können wir in den nächsten drei Wochen den Wegebau auf den Teilstücken zwischen Döbrichau und Lößfurt sowie zwischen Falkenstruth und Rehfeld realisieren.“ Außerdem sind ein Rastplatz bei Zwethau und eine ordentliche Beschilderung geplant.