Müller holt Titel "Last Man Standing!"

Radsport. Starker und superschneller Auftritt von Alexander Müller vom Team Maloja Pushbikers bei den diesjährigen Six Days auf dem Berliner Velodrom. Müller, der inzwischen in der Holledau lebt, aber auch noch Mitglied in seinem Heimatverein Team ISAAC Torgau ist, bestritt im Rahmen der Berliner Traditionsveranstaltung das erste Rennen der RadRace-Rennserie 2017. Und dies mit riesigem Erfolg. Mit Kraft, Kondition und einer super Taktik gewann der 30-Jährige das Ausscheidungsrennen um den Titel „Last Man Standing“.

Radprofis und Weltstars aus vielen Ländern kämpfen im Hauptprogramm vor tausenden Zuschauern um den begeehrten Sieg. Zum ersten Mal starteten die Fixed-Gear-Halbprofis im Rahmenprogram der Six Days und kämpften um den begehrten Titel in dem von den Protagonisten knallhart gefahrenen Ausscheidungsrennen. Am vergangenen Freitag starteten die ersten Vorläufe. In diesen hinterließ Müller einen souveränen Eindruck und fuhr sich mit feinen Leistungen in das Viertelfinale. Nach einer guten Regeneration ging es am Samstag weiter. Im Viertelfinale auf der steilen Berliner Radrennbahn, die nur 250 Meter lang ist, erkämpfte sich der 30-Jährige den 3. Platz.

Mit einer taktisch gutklassigen Leistung gewann Müller dann das Halbfinale. Das Finale ging über die dreifache Distanz. Nach drei Runden schied der jeweils Letzte des Feldes aus. Es war also wichtig, sich immer das Vorderrad frei zu halten um in der sogenannten Eliminationrunde nicht der Letzte zu sein.

Müller schaffte es bis in das Große Finale der Top-3-Fahrer. Seine Gegner waren erfahrene Radrenner. Zum einen der Niederländer Stefan Vis. Dieser war lange Jahre Radprofi und ist ein ausgesprochener Bahnspezialist. Und zum anderen Augusto Reati aus Italien, ebenfalls ein ehemaliger Radprofi. Im Endlauf hatte „Müllex“ die schnellsten Beine und warf noch einmal sein ganzes Können in die Waagschale. Im Rennen der besten Drei verhielt sich der 30-Jährige am cleversten, holte sich den Gesamtsieg und sicherte sich bei den prestigeträchtigen Berliner Six Days den Titel des „Last man Standing!“. Chapeau!

