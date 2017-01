MSC-Pflückuff-Mitglieder auf kollektivem Betriebsausflug in Riesa

Mittwoch, 11. Januar 2017

von unserem Sportredakteur Thomas Manthey

Motorsport. Mit einem grandios herausgefahrenen Gesamtsieg des US-Amerikaners Colton Haaker in der Top-Klasse „Prestige“ endete am späten Samstagabend die dritte Ausgabe des SuperEnduro Germany in Riesa und der zugleich 2. Lauf zur SuperEnduro-Weltmeisterschaft 2016/2017.