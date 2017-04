Manfred Boes ist neuer Beauftragter für Denkmalpflege

Torgau. Am 7. April wurde Manfred Boes zum ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege des Landkreises Nordsachsen berufen. TZ sprachen mit ihm über seine Aufgaben und Ziele.



TZ: Welche Bedeutung hat diese Berufung für Sie?

M. Boes: In erster Linie ist es eine Ehre für mich, und ich empfinde dabei auch eine Anerkennung meines Engagements in den letzten 20 Jahren für Schloss Hartenfels und Torgau.

Was genau ist Ihre Aufgabe?

Ein ehrenamtlich Beauftragter der Denkmalpflege beobachtet in seinem Bereich alle Planungen, Vorhaben und Vorgänge, von denen die Belange der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes berührt sein könnten.

Haben Sie schon konkrete Pläne?

Mein Focus liegt auf Schloss Hartenfels. Ich habe drei Vorhaben im Blick.

1. Zwei Engel der Schlosskapelle von 1544 sind immer noch im Museum.

2. Eine neue Dauerausstellung für die kurfürstlichen Gemächer ab Okt. 2017.

3. Führungen durch Räume des Schlosses wieder möglich machen

Warum sind die originalen Engel nicht in der Schlosskapelle?

Der Fund der Engel in der ehemaligen Oberen Hofstube (heute Schlosscafé) war 2010 ein kleines Wunder, da der Altar als vernichtet galt. Wir, die Mitglieder des Initiativkreises, haben beide Engeln restaurieren lassen. Und so stehen sie seit fünf Jahren im Stadtmuseum. Der Weg zurück in die Schlosskapelle war vorgesehen, alternativ würden Sie sicherlich auch gut in die kurfürstlichen Gemächer passen. Auf jeden Fall gehören sie ins Schloss.

Wie wird die neue Dauerausstellung in den kurfürstlichen Gemächern aussehen?

Ich kenne eine detaillierte Veröffentlichung der Torgauer Zeitung von Juli 2016. Die Homepage von Schloss Hartenfels gibt Aufschluss über den Tenor der Ausstellung „Johann Friedrich der Großmütige – Standfest, Bibelfest, Trinkfest“. Weitere Details sind leider nicht erkennbar, auch nicht der Eröffnungstermin.

Wann dürfen Besucher wieder durch Räume des Schlosses geführt werden?

Die nationale Ausstellung liegt hinter uns und die kurfürstlichen Gemächer inklusive des Spiegelzimmers sind restauriert. Ich werde mich auf den Weg machen, das die Zusagen, die man von Seiten des Landratsamtes 2016 formuliert hat, nun einzufordern. Ziel muss es sein, die restaurierten Räume auch der Öffentlichkeit z.B. in einer neu aufgelegten Schlossführung zu zeigen.