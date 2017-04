Marina Hentschel bekam THW-Helferzeichen mit Kranz verliehen

Hentschel gehörte mit Frank Müller und Veit Mielich zu den drei Glücklichen, die die hohe Auszeichnung aus den Händen von Manuel Almanzor, dem THW-Landesbeauftragten, während der Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Torgauer Ortsverbands in Empfang nehmen durften. „Ganz ehrlich, wir haben alle nichts geahnt“, freute sich Marina Hentschel, die seit gut 20 Jahren der blauen Truppe angehört.

Nachdem ihr Mann und danach auch die beiden Kinder ins THW eintraten, sei ihre Mitgliedschaft nur folgerichtig gewesen. „Wir wollten einfach alle zusammensein“, blickt Hentschel zurück. Bereut hat die gelernte Maschinistin den Schritt nie. Und wie daheim steht Marina Hentschel mittlerweile auch bei den Blauen am Herd. „Kochen wie bei Muttern“ lautet ihre Devise. Nun schon seit gut fünf Jahren. Noch am Freitag war sie deswegen liebevoll als Chefköchin der Truppe bezeichnet worden.

Alle zwei Wochen bindet sich Marina Hentschel anlässlich des Ausbildungsdienstes die Küchenschürze um. Ginge es nach ihren Leuten, gäbe es immer nur Schnitzel. Doch auch mit sättigenden Suppen weiß Hentschel, der jedes Mal zwei bis drei Helfer zur Verfügung stehen, zu überzeugen. Bei ihr ist noch immer jeder der durchschnittlich 40 Ausbildungsteilnehmer satt geworden – ob zur Frühstücks- oder Mittagszeit. Beruflich arbeit die geborene Randberlinerin übrigens bei der Torgau-Kuvert GmbH & Co. KG in Süptitz. Und wenn Marina Hentschel in ihrer Freizeit mal nicht die THW-Klamotten trägt, geht’s hinaus in den Garten.