Marktstände abzugeben

Belgern-Schildau. Noch bis zum 31. März nimmt die Stadtverwaltung von Belgern-Schildau schriftliche Anfragen von Vereinen aus dem Gemeindegebiet entgegen (mit Vereinsname und -adresse sowie Ansprechpartner und Kontaktdaten), die Interesse an einem oder mehreren Marktständen haben, die durch die Stadt kostenfrei abgegeben werden.



Insgesamt sind zehn Stände zu vergeben, drei zerlegbare (Höhe 2,35m vorne; 2,15m hinten; Breite 3,10m; Tiefe 2m) und sieben fest verbaute (Höhe 2,25m vorne; 2,10m hinten; Breite 2,90m; Tiefe 2,20m). Liegen mehr Interessenbekundungen vor, als Stände abzugeben sind, entscheidet das Los. Die Auslosung findet gegebenenfalls in der nächsten Stadtratssitzung am 5. April statt. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Vereine mit Übernahme der Marktstände auch für deren Unterbringung zu sorgen haben beziehungsweise eine Einlagerung in städtischen Objekten nicht mehr möglich ist.