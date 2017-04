Mega-Stellenbörse Donnerstag am Schkeuditzer Kreuz

Nordsachsen. Der Arbeitsmarkt in Mitteldeutschland boomt. Es gibt so viele freie Stellen wie nie zuvor und die Zahl der Arbeitsplätze wächst. Gleichzeitig werden die betrieblichen Anforderungen an die Arbeitnehmer immer komplexer. „Um beides, um Jobs und Qualifizierung, geht es in der vierten Auflage der JOBregional – der Stellen- und Bewerberbörse für Jobs in Mitteldeutschland“, blickt Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf- Hirschberg erwartungsvoll auf den 6. April.



An diesem Tag findet von 10 bis 16 Uhr die diesjährige JOBregional im Globana Airport Messe & Conference Center in Schkeuditz statt. Neben rund 100 Unternehmen mit branchenübergreifenden Stellenangeboten aus dem Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz hält die Messe in diesem Jahr auch zahlreiche Weiterbildungsangebote bereit. „Berufliche Weiterbildung ermöglicht Chancen“ wirbt die Agenturchefin. „Wir haben die Messe in diesem Jahr erweitert. Das Angebot an freien Stellen ist noch breiter und die Qualifizierungsmöglichkeiten sind noch größer. Darüber hinaus haben wir noch mehr Platz für Information und Beratung geschaffen und bieten kostenlose Bewerbungsfotos sowie informative Kurzvorträge an. Die rund 100 Unternehmen präsentieren branchenübergreifend über 1000 freien Arbeits- und Ausbildungsstellen.



Info JOBregional: 6. April zwischen 10 und 16 Uhr im Globana Airport Messe & Conference Center in Schkeuditz, direkt an der Autobahnabfahrt A9/Großkugel.