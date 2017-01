Mehr Arbeitslose im Dezember

Mittwoch, 4. Januar 2017

Pressemitteilung/seb

Oschatz/Nordsachsen/Torgau. In der Region Torgau ist die Arbeitslosigkeit im Dezember um 59 Personen (2,4 Prozent) auf 2 497 Frauen und Männer gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit in Oschatz am Dienstag mitteilte, ging die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich allerdingst um 192 Personen beziehungsweise 7,1 Prozent zurück.