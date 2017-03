Mehr Einschlag, mehr Umbau

Taura. Nach zwei Jahren Inventur und Planung im Forstbezirk Taura wurde die Forsteinrichtung für den Landeswald am vergangenen Donnerstag mit den Abschlussverhandlungen in der Dahlener Heide beendet. Dabei wurden die Ergebnisse vorgestellt, die Ulrich Escher und seine beiden Kollegen Thomas Ropte und Felix Heubaum aus dem Referat Forsteinrichtung der Sachsenforst-Geschäftsleitung ermittelt hatten. Nun gilt es für den Forstbezirk Taura, die sich daraus ableitenden Aufgaben in den nächsten zehn Jahren umzusetzen.



Großes Ziel in der nächsten Periode ist demnach weiterhin der Waldumbau. „72 Prozent unserer Bestände sind nach wie vor Kiefern“, erklärte Dr. Gebhard Baronius, Leiter des Staatsforstbetriebes in Taura, gegenüber der Torgauer Zeitung. „Um den Wald auf den Klimawandel vorzubereiten und schadanfällige Monokulturen zu vermindern, werden vermehrt insbesondere Eichen und Buchen gepflanzt, um naturnahe, strukturreiche Mischwälder zu erhalten.“ Dafür werden die Wälder ausgedünnt und die Kiefernschirme aufgebrochen. „Im Schutz der verbliebenen Kiefern, die noch 20 bis 30 Jahre weiter erhalten bleiben sollen, kann dann die nächste Generation heranwachsen.“ Auf 930 Hektar der insgesamt knapp 13 000 soll dies bis 2026 passieren.



„Etwa 600 Hektar davon müssen wir umzäunen“, so Baronius. Noch immer sei der Wildbestand in Dahlener und Dübener Heide zu groß, um auf solche Maßnahmen bei Eiche in den meisten Gebieten zu verzichten. „Das geht natürlich ordentlich ins Geld.“ Insgesamt sei eine Kostenschätzung für den geplanten Waldumbau aber schwierig, weil es nur schwer abzuschätzen sei, wie sich die Kosten über den Zeitraum entwickeln. „Grob geschätzt kann man aber sagen, dass der Umbau eines Hektars Wald mit knapp 10 000 Euro in die Bücher schlägt“, weiß Baronius. Das Geld dafür wird vom Land zur Verfügung gestellt. Sachsen sei „ein Musterbeispiel bei der Vorantreibung des Waldumbaus. Es ist eine großartige Sache, dass wir die Möglichkeit haben, den Umbau so stark voranzutreiben. Ich kenne Kollegen aus den benachbarten Bundesländern, die längst nicht so weit sind wie wir.“



Erdrücken werden die Kosten den Staatsbetrieb allerdings nicht. Denn die Inventur hat ebenfalls gezeigt, dass sich der Holzeinschlag enorm gesteigert hat.

680 000 Festmeter Holz kann der Forstbezirk in den nächsten 10 Jahren aus dem Landeswald holen, fast 200 000 Festmeter mehr als in der letzten Periode. Dies ist möglich, da der durchschnittliche Vorrat von 223 Festmeter pro Hektar auf 279 angestiegen ist – „mehr als erhofft“, so Baronius. Für einen Kiefernbetrieb sei das eine beachtliche Zahl. „Zumal wir 18 Prozent Schadholz einschlagen mussten. Das zeigt aber, dass wir nachhaltig wirtschaften.“



Die gute Arbeit im Forstbezirk spricht sich letztlich auch bis in die oberen Etagen des Sachsenforstes herum. Unter den Augen von Landesforstpräsident Hubert Braun wurden die Tauraer durch die Forsteinrichtung am Donnerstag für die Erfolge im Waldumbau besonders gewürdigt.