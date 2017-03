Mehr Geld für Fundamente

TZ: Herr Müller, Sie wirken keineswegs unzufrieden. ...

Thomas Müller: Abgesehen davon, dass wir über die Statikprobleme schon sehr überrascht waren, werte ich das Gespräch am Donnerstag als Erfolg.

Wird nun mehr Geld in die Gründung des Baus gesteckt oder schraubt der Verband die Bettenkapazität der Herberge nach unten?

Was die Bettenanzahl betrifft habe ich klar zum Ausdruck gebracht, dass unter wirtschaftlichen Aspekten kein Weg an den 122 Betten vorbeiführt ...

... das heißt doch im Umkehrschluss, dass die Stadt nun bis zu 300 000 Euro zusätzlich in die Gründungsarbeiten stecken muss, oder?

Nein. So, wie es derzeit aussieht, wird es für die Fundamente Mehrausgaben geben. Daran zweifle ich nicht. Allerdings haben wir in der Runde im gleichen Umfang nach Einsparpotenzialen im Gesamtprojekt gesucht. Dabei glichen sich die Vorschläge des Landesjugendherbergsverbands mit denen der Stadt, sodass es zu keinerlei Differenzen kam. Von einem Krisengipfel ganz zu schweigen.

Können Sie hinsichtlich der Einsparvorschläge schon erste Details benennen?

Das wäre an dieser Stelle mit Sicherheit zu umfangreich, auch bin ich dafür nicht der Fachmann.

Sicher ist, dass das Gespräch mit Stadt und Statikerin als äußerst positiv gewertet werden kann.

Das Projekt Jugendherberge wird wegen der zusätzlichen Ausgaben für die Fundamente nicht platzen. Ich hoffe nun, dass die diskutierten Einsparungen auch in etwa mit den Mehrausgaben für die Fundamente übereinstimmen.