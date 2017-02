Mehr Komfort für Schweine in Döbeltitz

Liebersee/Döbeltitz. Das Landgut Staritz plant die Erneuerung seiner Schweinemastanlage in Döbeltitz. Während die Nebenanlagen erhalten bleiben, werden die Ställe, in denen sich die Tiere befinden, abgerissen und modernsten Standards entsprechend neu aufgebaut. Das bringt nicht nur Vorteile für den Betrieb, sondern auch die Schweine selbst und die umliegende Bevölkerung. Details zum Ersatzneubau lesen Sie hier:

Liebersee/Döbeltitz. Nachdem das Landgut Staritz im abgelaufenen Jahr auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Entwicklungen in der Landwirtschaft zurückblicken konnte, steht nun ein weiterer Meilenstein für den in Liebersee ansässigen Betrieb bevor. Für rund 3 Millionen Euro soll eine neue Schweinemastanlage in Döbeltitz entstehen, die alte dafür weichen. Konkret sollen nur die vorhandenen Ställe abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt werden. „Die Stallperipherie, also Sozialtrakt, Futtersilos, Futterküche, Bergeraum und Güllelager“, erklärt Katrin Mittelstädt, die seit Juli 2016 gemeinsam mit ihrem Bruder Frank Neubauer die operative Geschäftsführung übernommen hat, „soll erhalten bleiben.“ Die wurde bereits in den zurückliegenden Jahren erneuert. Die Stallungen selbst, zwar in den 90ern saniert, wurden bereits Mitte der 70er gebaut und seien deshalb nicht mehr kompatibel mit aktuellen Anforderungen.

Mit dem Ersatzneubau soll auch eine Verkleinerung der Stallfläche einhergehen. Das zieht ebenfalls eine Verkleinerung des Tierbestandes von jetzt 6000 auf dann 5500 Plätze nach sich. „An der Jahresproduktion soll sich dadurch aber nichts ändern“, erklärt Mittelstädt. „Wir gehen weiterhin von circa 19 400 Mastschweinen im Jahr aus.“ Aufgrund modernster Standards in den Ställen könne die Effizienz bei der Produktion gesteigert werden, wodurch sich die Verringerung der Kapazität nicht negativ auswirke.

Auch ein Vorteil der modernen Ställe: Den Schweinen wird ein besserer Komfort geboten. „Durch eine Umstrukturierung der Gruppenhaltung steigt nicht nur das Platzangebot pro Tier“, weißt die Geschäftsführerin auf die Vorteile hin. „Es wird Bewegungs-, Ruhe- und Fressbereiche für die Schweine geben, teilweise ausgestattet mit Komfortliegeflächen.“ Verbesserungen soll es auch im Stallklima geben. Die computergesteuerte Lüftung, die bereits auch in der alten Anlage existierte, wird ergänzt durch eine Ableitung über das Dach, Zuluft über verstellbare Wandklappen und eine Sprühkühlung. „Damit“, erklärt Mittelstädt, „ist nicht nur für ein besseres Wohlergehen der Schweine gesorgt. Auch die Geruchsbelästigungen für die Umwelt sollen damit verringert werden.“

Ein besseres Tierwohl, die umliegenden Anwohner können profitieren – aber wo liegt der Gewinn für das Landgut selbst? „Nicht unwesentlich für uns wird die neue Sortierung der Tiere. Bisher wurde per Hand entschieden, welches Tier bereit für den Verkauf ist und welches bei uns bleibt“, schildert Katrin Mittelstädt. „Da kann es passieren, dass trotz des geschulten Auges unserer Mitarbeiter mal ein Schwein rausgeht, das ein bisschen zu klein oder nicht schwer genug ist.“ Im Stall der Zukunft funktioniert die Sortierung aber über eine computergestütze Sortierschleuse, in der Gewicht und Konditionen per Kamera ermittelt werden. „Außerdem soll mit dieser Investition das Grundgerüst unseres Betriebes für die komplette nächste Generation abgesichert werden.“

Mit sechs Monaten Bauzeit rechnet das Landgut Staritz für die neuen Ställe. „Und es darf keinen Tag länger dauern als geplant“, sagt Mittelstädt. „Denn wir können in der Zeit natürlich nicht produzieren. Deswegen werden wir dem ausführenden Unternehmen schon ordentlich Druck machen.“ Der Stadtrat von Belgern-Schildau hatte dem Antrag für den Ersatzneubau im Beisein von Mittelstädt und Noch-Chef Ehrhard Neubauer ohne Gegenstimme durchgewunken.