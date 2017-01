Mehr Silvestermüll als in den Vorjahren

Torgau. Am Neujahrsmorgen stand zunächst „Schadensbegrenzung“ auf dem Programm, wie es Michael ausdrückte. „Es ging erstmal nur darum, die Sicherheit für den Straßenverkehr zu gewährleisten und die öffentlichen Plätze einigermaßen herzurichten, damit es wieder ein halbwegs vernünftiges Stadtbild gibt.“ Die innerstädtischen Grünflächen sowie die Aufräumarbeiten in den Ortsteilen stünden nun für die nächsten Tage auf dem Programm. Wie lange das dauert, hänge auch von der Wetterlage der nächsten Tage ab.



Ein erstes Fazit zur Knallerei und den dabei erzeugten Überresten konnte Michael ebenfalls ziehen. „Vom Volumen her ist es deutlich mehr als im letzten Jahr.“ Vor allem der Verpackungsmüll – in erster Linie von den Feuerwerksbatterien – sei enorm. „Es bleibt aber auch alles liegen, keiner nimmt seinen Müll mehr mit“. kritisierte er. „Zwischen acht und zehn Tonnen werden es am Ende wohl sein“, rechnete Michael hoch. Das entspräche ungefähr zehn bis zwölf Kubikmeter Müll.