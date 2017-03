Mehr als 1000 Jobs im Angebot

Nordsachsen/Schkeuditz. Der Landkreis Nordsachsen ist am 6. April Austragungsort der größten mitteldeutschen Stellen- und Bewerberbörse. Die diesjährige JOBregional bündelt im Globana Airport Messe & Conference Center in Schkeuditz die Angebote von rund 100 Unternehmen aus dem Großraum rund um das Schkeuditzer Kreuz. Daneben hält die Messe in diesem Jahr auch zahlreiche Weiterbildungsangebote bereit. „Berufliche Weiterbildung ermöglicht Chancen“, wirbt die Chefin der Agentur für Arbeit Oschatz.



„Wir haben die Messe in diesem Jahr erweitert. Das Stellenangebot ist noch breiter und die Qualifizierungsmöglichkeiten sind noch größer. Darüber hinaus haben wir mehr Platz für Information und Beratung geschaffen und bieten kostenlose Bewerbungsfotos an. Für die JOBregional bündeln die Arbeitsagenturen Oschatz, Leipzig, Halle, Weißenfels und Dessau-Roßlau-Wittenberg sowie die Jobcenter Nordsachsen, Leipzig und Halle ihre Kräfte. Branchenübergreifend mehr als 1000 freie Arbeits- und Ausbildungsstellen stehen am 6. April zur Auswahl. „Die Chancen für einen neuen Arbeitsplatz waren nie besser. Die guten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt fördern auch die Bereitschaft zur Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denn bessere Perspektiven im neuen Job, ein Karrieresprung oder vielleicht die Aussicht auf einen Vollzeitarbeitsplatz sind dafür entscheidende Faktoren“, so Christine Westphal, Geschäftsführerin des Jobcenter Nordsachsen.