Mehr als nur ein Riesenspaß

Kanusport. Eigentlich sollte es für die Torgauer Kanuten beim XXL-Paddelfestival 2017 in Markkleeberg tatsächlich nur um den Spaß gehen. Doch am Ende kam alles ganz anders. Nämlich besser.

Am vergangenen Wochenende wurde anlässlich der alljährlichen großen Saisoneröffnung des Markkleeberger Kanuparks das XXL-Paddelfestival veranstaltet. Diese Veranstaltung gehört mittlerweile fest in den Terminkalender der Torgauer Kanuten. Der Wildwasserkanal ist bei dem Festival das gesamte Wochenende zur Befahrung freigegeben. Zahlreiche Hersteller und Händler stellen bei diesem Event Boote und Ausrüstungen zum Testen unter besten Bedingungen zur Verfügung.

Am Samstagvormittag weilten zehn Wildwassersportler des Torgauer Kanu Vereins in Markkleeberg und nutzten die Gelegenheit zum Trainieren auf dem für Anfänger geeigneten Trainings- und dem anspruchsvollem Wettkampfkanal.

Die Neulinge wurden im Zweier ordentlich nass und gewannen einen ersten Eindruck davon, wie es ist, im Wildwasser ordentlich Spaß zu haben. Aber auch die erfahrenen Kanuten kamen voll auf ihre Kosten.

Die Torgauer nutzten die Testangebote ausgiebig und machten sich mit den Marktneuheiten vertraut. Der Samstag endete mit einem gemütlichen Lagerfeuer in großer Runde auf dem Zeltplatz, in der die Erfahrungen des Tages und Tipps für Testangebote am nächsten Tag ausgetauscht wurden.

Auch bei den Jugendwettkämpfen am Sonntag konnten die Torgauer punkten. Bei der Palm Junior Trophy, einem Rennen auf Zahmwasser, konnte sich der 13- jährige Kilian Becker den 1. Platz und somit einen Startplatz für das Kinderboatercross sichern. Dies ist ein Rennen im Wildwasser, bei dem jeweils drei Sportler gleichzeitig starten. Auch hier konnte sich der Torgauer als jüngster Starter gegen die restlichen sechs Finalteilnehmer durchsetzen und belegte den 1. Platz.

Nach dem Ende der Veranstaltung kam dann für alle, müde aber sichtbar zufrieden, die Abreise nach Torgau. Es war wie immer ein actionreiches und spaßiges Wochenende für alle Beteiligten.

