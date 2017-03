Mehr als sechs Millionen Euro stehen bereit

Nordsachsen. Zum 1. April startet die LEADER-Region Sächsisches Zweistromland-Ostelbien ihren bisher größten Komplex-Aufruf zur Unterstützung von Investitionen in den ländlichen Raum: 6,25 Millionen Euro stehen an Fördergeldern zur Verfügung

„Nach den nötigen Änderungen und Ergänzungen an unserer LEADER-Entwicklungsstrategie haben wir nun viel umfassendere Möglichkeiten zum Einsatz unserer Fördermittel“, erklärt Regionalmanager Holger Reinboth. Insgesamt werden sieben verschiedene Förderthemen aufgerufen, die Projekte für Kommunen, Unternehmen, Vereine und auch Privatpersonen anbieten. Der Fördersatz beträgt 75 Prozent. Bis zum 27. Mai können die ausgefüllten Formulare mit den notwendigen Unterlagen eingereicht werden. Das regionale Entscheidungsgremium befindet in seiner Sitzung am 19. Juni über die eingereichten Vorhaben und schlägt die förderwürdigen zur Antragstellung beim Landratsamt vor.



Hier der Überblick zu den Fördermöglichkeiten:

1. Funktionsvielfalt und Aufenthaltsqualität in den Orten sowie Effizienz technischer Infrastrukturen haben sich im Bestand verbessert (Gesamtbudget 2 000 000 Euro)

2. Erhalt und Entwicklung von Gebäuden für Wohnzwecke (1 500 000 Euro)

3. Rückbaumaßnahmen (500 000)

4. Erhalt und Entwicklung von ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Gebäuden (1 000 000 Euro)

5. Erhalt und Entwicklung von ortsbildprägenden und identitätsstiftenden Freianlagen (300 000 Euro)

6. Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung ist bedarfsgerecht verbessert, die medizinische Versorgung ist durch zugängliche Angebote gesteigert und tragfähige Alternativen für eine multifunktionale, dezentrale bzw. mobile Nahversorgung sind neu entstanden oder modellhaft entwickelt (500 000 Euro)

7. Regionale Wirtschaftskreisläufe und/oder überbetriebliche Kooperationen sind initiiert und etabliert; die Erzeugung und Vermarktung neuartiger Produkte / Dienstleistungen der Klein- und Kleinstunternehmen haben neue Einkommensmöglichkeiten und Absatzmärkte erschlossen (450 000 Euro)

Alle aktuellen Infos und die Formulare gibt es unter:

www.zweistromland-ostelbien.de



Anfragen zu Fördermöglichkeiten nimmt das im Kemmlitzer Pla.Net-Büro tätige Regionalmanagement entgegen. Unter der Telefonnummer 034362 379900 sind die Regionalmanager Aline Frick, Claudia Glöckner und Holger Reinboth erreichbar.