Nordsachsen. Über berufliche Perspektiven von Schulabgängern sprach die Torgauer Zeitung mit Anett Zander, Ausbildungsberaterin beim Landratsamt Nordsachsen:



TZ: Bestimmt sind derzeit wieder viele künftige Schulabgänger auf der Suche nach einer Lehrstelle. Wie ist die Situation im Kreis?

A. Zander: Das stimmt. Aber leider sind es nicht mehr so viele junge Menschen als vielleicht vor zehn Jahren. Vor allem sind es jetzt die Firmen, die Bewerber suchen.



Gibt es mehr freie Stellen als Bewerber?

Also den genauen Überblick über alle Branchen haben natürlich nur die Arbeitsagenturen. Für den Agrarbereich lässt sich aber klar sagen: Es gibt auf jeden Fall mehr freie Stellen als geeignete Bewerber. Vor allem in den Richtungen Tierwirt und Landwirt, aber auch im Bereich Fachkraft für Agrarservice und Gartenbau.



Sie versuchen zu vermitteln?

Ja, unter www.ausbildung-gruen.de können ab sofort wieder die aktuellen Angebote des Landkreises Nordsachsen zu Ausbildungsmöglichkeiten in den „grünen Berufen“ aufgerufen werden. Insgesamt präsentieren sich knapp 70 Betriebe mit über 100 Ausbildungsplätzen in 11 Berufen auf dieser Plattform. Außerdem finden interessierte Schüler Informationen über zusätzliche Angebote der Betriebe wie Schülerpraktikum, Ferienjobs, 3-tägiges Schnupperpraktikum in den Ferien und Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Über die aktuellen Kontaktdaten können sich interessierte Schüler und Eltern gern an diese Betriebe wenden.



70 Betriebe klingt viel?

Es gibt noch mehr, aber die möchten nicht alle auf dieser Plattform im Internet erscheinen. Insgesamt haben wir rund 150 zugelassene Ausbildungsbetriebe in der Region Nordsachsen, die aber nicht jedes Jahr ausbilden. In unserer Broschüre, die wir auf Messen, bei Veranstaltungen und in Schulen verteilen, sind diese aufgeführt. Kontakt: Telefon Tel. 03421 7581084.