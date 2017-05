Meistertrainer Frank Tondok über seine Truppe

TZ: Wie lange haben die Belgeraner ihren Meisterschaftssieg und den 3. Platz am Samstag gefeiert?

F. Tondok: Bis gegen 21 Uhr. Die Harten haben dann sicherlich noch weiter gefeiert.

Und wie lange haben Sie durchgehalten?

Bis 20.30 Uhr, dann bin ich mit meiner Frau nach Hause gegangen.

Sie haben eine tolle Truppe! Was zeichnet Ihr Team aus?

Ein Großteil der Spieler kennt sich, kenne ich, seit der D-Jugend. Die Mannschaft ist eine sehr junge. Das Durchschnittsalter liegt unter 25 Jahre. Es gibt eine klare Hierarchie zwischen Trainer und Spielern. Die Jungs haben einen starken Siegeswillen, haben Grips und Verstand. Sie sind intelligent, lernfähig, sind diszipliniert und zuverlässig. Sie treten als absolute Einheit auf. In all den Jahren haben sie sich ein tollen Teamgeist erarbeitet. Die Mannschaft ist ein Team – einer für alle, alle für einen. Ich muss sagen: Ich hab´ eine geile Truppe.

Was macht den Unterschied von Ihrer Mannschaft zur Konkurrenz aus?

Das Alter. Die meisten Teams sind mit Spielern besetzt, die älter als 40 Jahre sind. Ein weiterer maßgeblicher Unterschied ist, dass meine Mannschaft in der Besetzung seit etwa zehn Jahren zusammenspielt.

Ein Wort zum Drittplatzierten, zum SV Roland II!

Die Truppe und deren Platzierung ist eine große Überraschung. Beide Mannschaften hatten sich ja beizeiten oben festgesetzt. Platz 3 ist ein wahnsinniger Erfolg. Steffen und ich und die Spieler beider Mannschaften arbeiten prima zusammen.

Ihre Truppe ist der letzte Kreismeister in der alten Ligastruktur.

Ja, und das macht einen noch zusätzlich etwas stolzer. Was die neue Ligastruktur anbelangt, dazu kann ich im Moment gar nichts sagen. Ich weiß nur, dass die 1. Kreisliga eine Liga unter der Bezirksklasse ist.

Kennen Sie Teams aus der 1. Kreisliga?

Ja, zum Beispiel Regis-Breitingen, Böhlen, Mockau oder Mölkau II. Fakt ist: Das Niveau wird in der 1. Kreisliga klar höher sein.

Wie lange ist nun Pause?

Kurz nur! Das nächste Highlight ist am 3. Juni – unser Pfingstturnier. Wir gehen mit zwei Mannschaften an den Start. Nachdem wir in den letzten zehn Jahren, so glaube ich, immer Pech hatten, soll in diesem Jahr nun endlich mal wieder eine Belgeraner Truppe gewinnen. Danach werden wir bis zu den Schulferien salopp gesagt abtrainieren.

Wie gestalten Sie die Sommerpause für ihrer Spieler?

Ab Anfang August geht es in die Vorbereitung auf die neue Saison. Da werden wir das eine und andere Vorbereitungsspiel bestreiten, so etwa gegen Torgau und Bad Liebenwerda.

Sind Zugänge geplant?

Reine Neuzugänge nicht. Es wird keine großartige Veränderung im Kader geben. Das bedeutet: Die Erste bleibt in der Besetzung, so wie sie ist. Wir verstärken uns lediglich mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft. Dann hätte ich einen Kader von 13 bis 14 Spielern. Und mit dem sind wir prima aufgestellt.

Ihr Anspruch und die Zielstellung für Ihr Team lautet Bezirksklasse. Oder etwa nicht?

Ja, so ist es. Dieses Ziel habe ich im Auge, als ich vor einem Jahr die Mannschaft übernommen hatte. Spätestens in zwei, drei Jahren wollen wir in der Bezirksklasse spielen und hoffen dann auf Derbys mit Torgau.

Hat Ihre Mannschaft das Zeug für die Bezirksklasse?

Auf alle Fälle. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn die Trupp so zusammen bleibt! Die Mannschaft hat Potenzial für ein gutes Bezirksklasse-Niveau.

Info:

Frank Tondok, von Sportskollegen nett „Tonne“ genannt, ist Jahrgang 1963 und wurde in Eisenach geboren. Er begann 1970 mit dem Handballsport und spielte 15 Jahre in Eisenach (u.a. Junioren-DDR-Oberliga), danach zwei Jahre während seines Lehrerstudiums in Halle/S. und wurde dann von Steffen Große 1994/1995 zum SV Roland nach Belgern geholt, wo er noch zehn Jahre für den SVR spielte. Tondoks Sohn Oliver belegte mit der 2. Herren der SV Roland Belgern in der Saison 2016/2017 den 3. Platz.