Melpitzer Dackelrennen sucht "Mitläufer"

Melpitz. Ab sofort sind Anmeldungen für das traditionsreiche Melpitzer Dackelrennen möglich: Für den 28. Mai werden noch Mitstreiter für das reine Dackelrennen sowie für die offenen Hunderennen gesucht. Die Rennstrecke hat eine Länge von 30 Metern. Auf die Sieger warten die Pokale „Goldener Dackel“ und „Goldene Wurst“. Jeder Teilnehmer erhält darüber hinaus eine kleine Überraschung.



Die Teilnehmer treffen sich mit ihren flinken Vierbeinern ab 12.30 Uhr auf der Melpitzer Festwiese. Start ist um 13.30 Uhr. Die Vorlage eines Impfausweises ist unbedingt erforderlich, hieß es von Seiten des Veranstalters. Weitere Infos zum Rennen gibt es unter der Telefonnummer 0172 3401979 oder per E-Mail unter der Adresse detlefobst@gmx.net.



Eingebettet ist der tierische Spaß wie gewohnt ins örtliche Schützenfest der Schützengilde Melpitz 1813. Und dieses beginnt schon am Freitag (26. Mai) mit einem Discoabend (21 Uhr).

Der Samstag wartet um 13 Uhr mit dem Festumzug auf, den die Schalmeienmusikanten aus Langenreichenbach anführen. Eine Stunde später beginnt bereits das Königsschießen. Wer wird wohl in diesem Jahr gewinnen? Titelverteidiger ist übrigens Andreas Werner.



Wer letztlich das Treffer-Glück auf seiner Seite hatte, wird während des großen Schützenballs ab 20 Uhr bekanntgegeben. Am Sonntag tuckert um 10 Uhr auch noch ein Trecker-Korso durch den Ort.