Mit "Trossin" war der Schuldige schnell gefunden

Mittwoch, 19. April 2017

von Janet Remane

Dommitzsch. „Wir müssen gemeinsam nach vorn schauen!“ – So das Kredo der Verbandsvorsitzenden Frau Karau in der Verbandsversammlung des AZV „Sachsen-Nord“ am 11. April in Dommitzsch. Das fällt nicht leicht, schon gar nicht den im Verbandsgebiet ansässigen Bürgern, die wie aus heiterem Himmel eine neue Gebührensatzung mit immensen Kostensteigerungen vorgelegt bekamen.